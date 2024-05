Brian Keefe, le coach qui va guider la reconstruction des Wizards ?

D’après l’insider de The Athletic Josh Robbins, les Wizards devraient commencer à donner des entretiens à des entraîneurs à partir de la semaine prochaine. Le grand favori pour récupérer le poste de head coach ? L’entraîneur en position, Brian Keefe. Une décision qui sera importante pour les Wizards, qui comptent beaucoup sur la Draft à venir pour se renforcer en talent.

Brian Keefe, parti pour rempiler à Washington ?

Après le remerciement en règle de Wes Unseld Jr. après 43 matchs la saison dernière (pour seulement 7 victoires), le poste de coach des Wizards avait été donné à l’intérimaire Brian Keefe (rien à voir avec Adam Keefe, l’illustre doublure de Karl Malone dans le Jazz des grandes années). Pour rappel, c’était la première vraie expérience de Brian Keefe en tant que coach, après des passages en tant qu’assistant pendant 14 années aux Wizards, au Thunder, aux Knicks, aux Lakers et aux Nets.

The Washington Wizards are promoting top assistant Brian Keefe to interim head coach for the rest of the season, sources tell ESPN. He will replace Wes Unseld Jr., who will move into a front office role. Wizards will do a full offseason search for a new head coach. pic.twitter.com/do1A6h64mK

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2024

Après sa première saison où il n’a pas demeuré dans la kitchen, l’ami Brian a bouclé l’exercice avec 8 victoires pour 31 défaites. Eh bien figurez-vous que vu la tête de l’effectif à disposition, ce n’est pas si mal. Le coach a prouvé qu’il était capable d’aller chercher certaines victoires dans des comebacks qui semblaient hors de portée. Mais surtout, Coach Keefe a su reprendre la main sur le vestiaire contrairement à son prédécesseur, et a su créer de vrais liens avec les jeunes joueurs comme le Français Bilal Coulibaly. Et ça, c’est important dans une franchise qui base sa reconstruction notamment sur le développement des jeunots.

“Je ne peux que parler de ce que B.K. a apporté depuis qu’il est ici, et je pense qu’il a été très bon pour notre jeune équipe : le souci du détail qu’il apporte, la structure qu’il apporte… Il aime le jeu, et c’est quelque chose de très important, surtout au plus haut niveau. Il a la volonté, la sincérité et l’authenticité de mettre ses joueurs en position de réussir, de jouer avec ses forces et de les libérer parce qu’il se soucie d’eux en tant qu’individus. Il a fait du très bon travail” – Jordan Poole

Si Brian Keefe est annoncé favori pour rester coach des Wizards selon The Athletic, d’autres candidats pourraient néanmoins réussir à obtenir le job de rêve qui est celui de coacher les Wizards. Sean Sweeney (assistant des Mavericks), Chris Quinn (assistant au Heat) ou encore Royal Ivey (assistant des Rockets) seraient apparemment tous dans la course pour la position.

La Draft 2024 : première étape du plan de rebuild des Wizards

Pour rappel, les Wizards sont en plein rebuild, et comptent forcément sur la Draft à venir pour se renforcer, bien qu’elle soit annoncée pauvre en talents. La semaine à venir, qui fera intervenir la Loterie et le Draft Combine, va donc revêtir une importance particulière pour Washington.

Les chances des Wizards à la Loterie NBA :

14 % de chances de remporter le premier choix

13,4 % de chances de recevoir le deuxième choix

12,7 % de chances d’obtenir le troisième choix

12 % de chances d’obtenir le quatrième choix.

27,8 % de chances d’obtenir le cinquième choix

20 % de chances de recevoir le sixième choix

“Les Wizards et moi-même sommes partisans du choix le plus élevé possible. Comme nous l’avons montré l’année dernière, nous ne nous basons pas nécessairement sur les Mock Drafts. Nous trouvons d’abord la bonne personne, et si elle correspond à tout ce que nous faisons à long terme, nous ferons de notre mieux pour la recruter.” – Will Dawkins, GM des Wizards, sur la stratégie à la Draft.

Si un Français peut à nouveau être sélectionné en premier choix (Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher) cette année, il n’y a évidemment pas de Victor Wembanyama à la Draft NBA 2024, qui est considérée comme globalement faible. Mais ce n’est pas ça qui va décourager les Wizards.

“D’après les informations que nos recruteurs ont recueillies et d’après la quantité de films et de repérages que nous avons effectués, je pense qu’il y a du talent en haut de cette draft. Il y a du talent dans toutes les drafts, et je pense que celle-ci a aussi un petit côté international. Il y a donc certainement plus de profondeur et de potentiel que les gens ne le pensent.” – Will Dawkins

C’est Bilal Coulibaly qui représentera les Wizards sur la scène de diffusion de la Draft 2024. Pour rappel, Washington avait terminé huitième à la Loterie de l’année dernière et avait effectué un échange avec les Indiana Pacers le soir de la Draft pour gagner une place et sélectionner Bilal.

.@Bilaal_6 will be our #NBADraftLottery on-stage rep on Sunday in Chicago. 🤝

pres. by @RobinhoodApp pic.twitter.com/Uv3qIWuZWD

— Washington Wizards (@WashWizards) May 9, 2024

Un début de continuité chez les Wizards ? Partis pour réembaucher l’intérimaire Keefe au poste d’entraîneur, comptant sur la Draft pour se reconstruire, les Wizards ont leur plan en tête pour commencer à redevenir compétitifs dans la Conférence Est. Et ça c’est déjà pas mal.

Source texte : The Athletic