Boston avait fait tellement fort au Game 1 que beaucoup enterraient déjà les Cavaliers. Mais contre toute attente, Donovan Mitchell et ses coéquipiers ont fait un énorme coup au TD Garden en prenant le Game 2. La pression est plus que jamais sur les épaules des Boston Celtics cette nuit (2h30).

Game 1 : Celtics – Cavaliers, 120-95

– Cavaliers, 120-95 Game 2 : Celtics – Cavaliers, 94-118

Deux rencontres, deux blow-outs, deux vainqueurs. Ce n’est pas tous les jours que les deux premiers matchs d’une série de Playoffs se règlent à 25 et 24 points d’écart… dans les deux sens. Une valise chacun, et maintenant ? Les Cleveland Cavaliers ont réalisé leur gros coup en volant le Game 2, et ce sont les Boston Celtics qui sont désormais dos au mur. Des problèmes sont apparus, et il semble urgent de les régler.

1. Retrouver de l’adresse : sans doute pas un problème. Le jeu des Celtics est basé sur un volume de tirs à trois-points très important. Induire autant de tir extérieur, c’est nécessairement s’exposer à une variance plus élevée dans la réussite. Jayson Tatum et ses coéquipiers ont shooté à 8/35 (23%) du parking au Game 2, et il est peu probable que ce scénario se répète. Le groupe a excellé derrière l’arc toute la saison, et difficile de voir Cleveland accrocher un résultat si le feu s’abat de l’autre côté.

2. Contenir Donovan Mitchell : moins évident. Dans le sillage de sa fin de série face au Magic, Mitchell est l'âme et le catalyseur offensif de ces Cavaliers. Au-delà des tirs compliqués que l'arrière est capable de rentrer, ou le fait qu'il s'éclate en 1v1, Boston n'a pas encore de solution tactique. Quand ils doublent, Donovan Mitchell laisse venir le trap et est toujours parvenu à trouver la bonne passe au Game 2. Surtout, son mouvement off-ball le conduit souvent à se retrouver avec suffisamment d'espace pour travailler, ce que la défense verte ne parvient pas à empêcher pour l'instant. Mais il va le falloir.

3. Gagner la bataille du rebond : une question d’attitude ? Dans le Game 2, les Cavaliers ont dominé la raquette avec 44 rebonds à 31. Boston a surtout surpris par un sentiment d’abandon apparent, des box-outs pas suffisamment tranchants et une attitude pas assez Playoffs, trop soft et attentiste. Dos au mur, il faut attendre une belle réaction du groupe de Joe Mazzulla sur ce point-là, au risque de se faire surprendre à l’extérieur.

4. Le facteur X : un retour de Jarrett Allen ? Déjà dominants au rebond au Game 2, les Cavs peuvent espérer un retour de leur pivot titulaire, annoncé questionable à l'heure où ces lignes sont écrites. Sans Kristaps Prozingis (blessé), l'avantage de taille de Cleveland peut être une arme fatale les soirs où l'adresse des Celtics est en berne. Une paire Allen – Mobley dans un bon soir, ça fait beaucoup de boulot pour Al Horford.

Pour autant, les Boston Celtics restent les grands favoris de ce Game 3. On peut d’ailleurs mentionner que dans l’histoire de la Ligue, près de 75% des équipes qui ont gagné le troisième match dans une série à 1-1 se sont qualifiées au tour suivant. Autant dire qu’il ne faut pas le perdre.

Tout autre résultat qu’une victoire serait une catastrophe pour les Boston Celtics. Rendez-vous à 2h30 dans l’Ohio pour un Game 3 importantissime.