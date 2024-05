Celtics – Cavs (120-95) : Jaylen Brown et Derrick White assomment Cleveland

Solides en défense et bien aidés par la paire Jaylen Brown – Derrick White qui compile 57 points, les Celtics décrochent sans forcer le Game 1 face aux Cavaliers. Boston n’a jamais tremblé dans cette rencontre.

Pour les stats complètes de ce premier succès des Leprechauns, c’est ici

Boston – Cleveland, une série bien déséquilibrée sur le papier mais encore faut-il confirmer sur le terrain pour les Celtics. L’entame de match est solide du côté des protégés de Joe Mazzulla. Jaylen Brown nous livre un classique de premier quart-temps. Le bonhomme serait MVP de la Ligue si le match s’arrêtait à 12 minutes.

Déjà 15 points dans le premier acte et un seul panier raté pour le Jay Brother. À ses côtés, on retrouve un Derrick White efficace et en mission défensive sur Darius Garland. Kristaps Porzingis absent, on retrouve un Luke Kornet qui chope des bonnes minutes et l’intérieur se montre précieux. Bonne protection de cercle, de solides écrans, un gros apport au rebond. Kornet de fraise pour toute la Green nation.

Kornet block 🚫 ➡️ JB bucket 💪 pic.twitter.com/fINFXfhDhM

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 7, 2024

En face, Donovan Mitchell tient encore Cleveland en vie avec 14 points dans le premier quart. Isaac Okoro lui apporte une aide bienvenue au scoring avec un très propre 3/6 de loin. Après une entame enflammée, les défenses reprennent le dessus. Jayson Tatum a du mal à trouver ses spots, les Celtics dévissent de loin et pourtant il y a +10 à la pause. Pas de quoi trembler pour le TD Garden.

Un speech des deux coachs plus tard, nous voilà de retour pour la seconde mi-temps. Allergique à 3-points dans la première période, Boston retrouve des couleurs à longue distance mais Jayson Tatum n’a lui pas plus de réussite (18 points à 7/19). Pas très grave quand les bras droits sont là pour assurer. Jaylen Brown continue son match plein mais ce retour du break est surtout marqué par l’explosion de Derrick White. 14 points sur la période pour le divin chauve qu’on rêve tous d’être. Il est tout simplement incroyable.

En face, Donovan Mitchell a activé le mode volcanique, Spida est déjà à 33 points en 3 quart-temps avec des paniers toujours plus compliqués. Insuffisant néanmoins pour créer le moindre rapprochement et Payton Pritchard s’assure au buzzer que Boston arrive au money time avec un confortable matelas. (92-77)

Pritchard splashes to beat the 3Q buzzer 🚨

BOS leads 92-77 heading into the 4th on TNT. pic.twitter.com/G2KS4K4F8U

— NBA (@NBA) May 8, 2024

Boston lance un run pour attaquer le dernier quart et sans Mitchell, Cleveland ne peut pas suivre. Jaylen Brown passe la barre des 30 points d’un nouveau tir de loin. Evan Mobley sort de sa boîte au scoring, mais un peu tard. Boston gère sa vingtaine de points d’avance. J.B. Bickerstaff agite le drapeau blanc à un peu moins de 4 minutes de la fin en sortant ses cadres. Les bouts de banc ont ainsi l’occasion d’aller faire un peu de sport. Les Celtics valident avec autorité le Game 1 et sans forcer. Les Cavs devront faire beaucoup mieux s’ils veulent faire douter la franchise du Massachussetts. Rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi pour le Game 2.