Un Game 7 ce soir ? Non, deux Game 7 ce soir ! Après un délicieux Knicks vs Pacers dès 21h30, on aura donc droit à un succulent Nuggets – Wolves à 2h. Un Game 7 entre deux équipes monstrueuses qui se rendent coup pour coup depuis dix jours, on est presque tristes que ça s’arrête ce soir.

Game 1 : Nuggets – Wolves , 99-106

, 99-106 Game 2 : Nuggets – Wolves , 80-106

Nuggets – , 80-106 Game 3 : Wolves – Nuggets , 90-117

, 90-117 Game 4 : Wolves – Nuggets , 107-115

, 107-115 Game 5 : Nuggets – Wolves, 112-97

– Wolves, 112-97 Game 6 : Wolves – Nuggets, 115-70

Six matchs joués dans cette série, quasiment que… des branlées.

Et pourtant, cette série est absolument dantesque.

Les champions en titre de Denver ont peut-être trouvé leur Kryptonite, à moins que Nikola Jokic ne montre une fois de plus de quel bois il peut se chauffer. Cette série entre deux incroyables teams est si indécise que se livrer à un petit pronostic serait un exercice bien trop compliqué. La défense des Wolves a parfois étouffé l’attaque des Nuggets, et la seule véritable constante de cette série est finalement le niveau monstrueux de la Nouvelle Star Anthony Edwards, qui n’en finit plus de se retrouver dans des montages photos avec Jordan, on a connu pire comme situation.

Un triple MVP (Jokic) face à un quadruple DPOY (Gobert), difficile de faire mieux en matière de match-up, et tout autour une baston déjà mémorable entre le n°2 et le n°3 de l’Ouest cette saison, qui nous bluffe tant par la maitrise des Nuggets, parfois, que par la folie défensive des Wolves, souvent. Un Game 7 qui s’annonce d’ores et déjà mythique, parce que c’est un Game 7, et au vu du niveau affiché des deux équipes depuis le début de la série… le simple fait d’imaginer tout ce petit monde être costaud le même soir nous donne des sueurs et des envies de suivre le match en slip, histoire de gagner du temps.

Les champions en titre qui rejoignent les Finales de Conférence ? Les Wolves qui retrouvent ce sommet pour la première fois depuis vingt ans ? Suspense insoutenable et, surtout, très hâte de vivre ce moment, car quelque chose nous dit – très fort – que ce Game 7 pourrait bien devenir un classique du genre.