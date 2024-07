Comme chez les garçons, la FIBA a fait sa liste des favorites pour le trophée de MVP des JO de Paris 2024. A’ja Wilson truste la première place et on retrouve deux Françaises dans le Top 10 : Marine Johannès et Gabby Williams.

Qui sera la grande dame de cette quinzaine de basket chez les filles aux JO ? Sans surprise, les américaines et leur équipe de stars attirent tous les projecteurs. Au top de sa forme en WNBA, A’ja Wilson a une bonne tête de MVP en puissance, surtout si Team USA va décrocher l’or. Sa coéquipière Breanna Stewart l’accompagne sur le podium (3e) tandis que Napheesa Collier est un poil plus loin (6e).

Starpower is unbelievable 🤯

Who you got as your #Paris2024 Women’s #Basketball MVP? 🤩

— FIBA (@FIBA) July 26, 2024

La Belge Emma Meesseman (2e) constitue (toujours selon la FIBA) la principale challenger à l’hégémonie US, d’autant qu’elle peut viser une médaille avec la Belgique. En sortie de podium, on retrouve une certaine Marine Johannès (4e), fer de lance d’une Équipe de France qui jouera les premières places à domicile. Un poil plus bas, on retrouve aussi Gabby Williams, 8ème, qui jouera les outsiders dans cette course. La géante Xu Han (5e), passé par le New York Liberty pendant 4 saisons, fera office de principale menace pour la Chine. Ezi Magbegor, Mai Yamamoto et Bridget Carleton complètent ce Top 10 de qualité, mais il n’en restera qu’une à la fin.

Source texte : FIBA