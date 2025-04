Blessé au poignet lors du Game 1 face au Magic, Jayson Tatum souffre d’une contusion osseuse et il est annoncé très incertain pour le Game 2. Un coup dur pour Boston.

La grosse faute de Kentavious Caldwell-Pope sur Jayson Tatum aura finalement des conséquences puisque l’ailier semble parti pour rater le second match de la série entre Boston et Orlando… Shams Charania d’ESPN a expliqué que le joueur souffrait d’une contusion osseuse au poignet et la franchise du Massachussetts va examiner ses progrès au jour le jour, mais il est annoncé doubtful pour le match de ce soir. C’est évidemment une grosse perte pour les Celtics, même si JT n’avait pas énormément brillé sur la première manche, laissant Derrick White sortir la cape du sauveur.

Entre le poignet de Tatum et le genou de Brown, le champion en titre n’est pas épargné par les bobos. Il va falloir faire avec à domicile et il reste suffisamment de talent dans le roster pour battre le Magic. Les superstitieux noteront tout de même que Boston présente un bilan de 8-2 cette saison sans Jayson Tatum. Un très bon bilan, même si les deux défaites en question ont eu lieu.. face au Magic.

Pour en revenir à Tatum, une absence ce soir mettrait fin à une longue série pour lui. Depuis sa Draft en 2017, le Jay Brother n’a jamais manqué un match de Playoffs des Celtics, soit 114 matchs de suite pour lui. Une série bien partie pour prendre fin ce soir.

