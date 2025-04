Lakers – Wolves (1-1) : quelle équipe a l’avantage ? Apéro TrashTalk

Lakers et Wolves nous ont offert 2 superbes matchs à Los Angeles, 1 partout balle au centre ! Après la démolition au Game 1, les potes de Luka Doncic se sont réveillés au Game 2. Qu’est-ce que ça annonce pour la suite ? Est-ce que Minnesota va faire le travail à domicile ? On rentre à 3-1 ou 2-2 ? On en parle tout de suite dans l’Apéro !