J.J. Redick et le gros coup de gueule qui a reboosté les Lakers

Les Lakers se sont parfaitement relancés cette nuit face aux Wolves. Une victoire marquée par le coup de gueule de J.J. Redick lors du troisième quart-temps. Un épisode sur lequel le coach des Lakers est revenu en conférence de presse.

Troisième quart-temps, Anthony Edwards vient d’enchainer un petit 5-0 en solitaire pour ramener ses Wolves à -11. J.J. Redick est furax contre ses Lakers et demande un temps-mort, le tout avec un langage bien fleuri.

JJ Redick cussing out everyone: “Time out. What the fuck is going on. Time out. Jesus fucking Christ, the fuck are you guys doing. Come on!” (almost sounds like Ant is going “yeah JJ yeah, in the background” — via TNT OT)

Thanks to the Redditor u/sewsgup for the video:… pic.twitter.com/KsLlmlld48

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 23, 2025

Le coach angelino passe un bon savon à ses joueurs, lesquels répondent avec un 9-0 sur les épaules d’un grand Luka Doncic. J.J Redick n’a jamais eu peur d’élever la voix cette saison à L.A. mais son comportement a fait parler et le coach a été interrogé en fin de match sur les raisons pour lesquelles il s’était emporté ainsi.

“Ce n’est pas de la frustration, c’est du coaching. Je pense que nous étions bien organisés, nous avons fait de bonnes choses, nous avons raté quelques tirs à trois points, AR (Reaves) a eu de bonnes occasions. Donc, à part quelques moments désorganisés, nous avons bien joué en attaque ce soir. Je voulais juste m’assurer que tout le monde était sur la même longueur d’onde.” “Ce n’est pas quelque chose que je veux faire. Mais je suis à l’aise avec ça. Mais je pense que ce soir, il s’agissait surtout de remettre en marche le bouton d’urgence.”

Interrogé sur cette scène, LeBron James n’a pas semblé plus choqué que ça par le coup de gueule de son coach, il a même pris ça avec un peu d’humour.

“Nous savons que JJ va péter les plombs de temps en temps. C’est JJ. A ce stade, nous devons écouter le message et non pas la façon dont il le délivre. Il faut être capable de comprendre que ce qui compte, ce n’est pas la façon dont il le dit, mais ce qu’il dit. Et je pense que nous avons bien réagi après cela.”

Source texte : NBA TV