Tyrese Haliburton “s’en fiche” d’être considéré comme surcoté

Dans un sondage des joueurs NBA publié hier, on apprenait que Tyrese Haliburton était considéré comme le joueur plus surcoté de la Ligue. Interrogé à ce sujet, le meneur star des Pacers a expliqué qu’il n’en avait “rien à faire”.

Tyrese Haliburton est-il le joueur le plus surcoté de NBA ? Selon ses pairs, c’est visiblement le cas. Une petite surprise puisqu’on parle quand même d’un meneur All-Star qui a conduit son équipe dans le Top 4 de l’Est cette saison. Pour l’égo d’Hali, c’est sans doute pas un sondage très agréable à lire mais à en croire le joueur, il ne s’en soucie pas plus que ça. C’est ce qu’il a laissé entendre en conférence de presse après la victoire face aux Bucks. Des propos rapportés par l’Indy Star.

« Cela n’a pas eu d’impact sur la façon dont j’ai joué aujourd’hui. Je n’ai pas de grand discours ou de commentaire à faire à ce sujet, tout ce qui m’intéresse, c’est ce vestiaire et de gagner des matches. Nous sommes en position d’aller à Milwaukee et de continuer cette série. Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet [sur le fait d’être considéré comme surcoté, ndlr]. Je sais qui je suis, j’ai confiance en moi et je ne me préoccupe pas de ce que pensent les autres. Mes coéquipiers me font confiance, tout comme le front office et le staff. Je vais bien, je m’en fiche totalement.”