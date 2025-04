Anthony Edwards accumule un total de… 370 000 dollars d’amende cette saison !

Avec sa dernière amende reçue pour avoir parlé de la taille de ses parties génitales avec un spectateur des Lakers, Anthony Edwards accumule un total de 370 000 dollars de pénalités infligées par la NBA cette saison. Loin devant le reste des joueurs de la ligue.

Bien sûr, Bobby Portis est exclu de cette liste, lui qui a perdu près de 3 millions de dollars à cause de sa suspension pour usage de substances non autorisées par la NBA dans le cadre du traitement d’une blessure. Anthony Edwards est lui à 370 000 dollars d’amende, une faible partie de son salaire de 42 millions de dollars cette année, mais assez pour faire de lui la plus grande gueule de la saison. Loin devant les autres joueurs ciblés par des pénalités. LaMelo Ball est 2e avec “seulement” 100 000 dollars.

Anthony Edwards has now been fined a league-high $370,000 this season for multiple incidents, including:

– $50K for an obscene gesture toward a fan on 4/19

– $35K for throwing the ball into the stands on 2/27

– $50K for obscene gestures toward an official on 1/11

– $100K for… pic.twitter.com/OTg2xr800Z

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 22, 2025

Bien sûr, la NBA ne laisse plus passer avec Edwards, qui est donc sujet à amende (justifée, attention) dès qu’une faute est commise. Ce côté “bad boy” est également devenu une sorte de signature pour le joueur, qui joue très bien ce trait de caractère pour servir de catalyseur à son équipe. Peut-être devra t-il être prêt à passe encore un peu à la caisse pour motiver un peu ses troupes d’ici la fin de la série face aux Lakers.