Projeté dans le Top 3, Ace Bailey se présente à la Draft NBA 2025

Après Cooper Flagg et V.J. Edgecombe ces derniers jours, c’est un autre prospect cinq étoiles qui vient d’annoncer sa présence à la prochaine Draft NBA : Ace Bailey.

Bailey est projeté dans le Top 3 de la Draft 2025, derrière l’intouchable Cooper Flagg et son ancien coéquipier à Rutgers Dylan Harper. C’est donc sans surprise qu’il décide de faire le grand saut pour rejoindre la NBA en juin prochain, comme l’indique ESPN.

Rutgers star freshman Ace Bailey has declared for the 2025 NBA draft, Bailey tells ESPN. Bailey is the No. 3 prospect in ESPN’s NBA draft projections. pic.twitter.com/UW18n4hk6z

Malgré la saison décevante de son équipe en NCAA (bilan négatif, pas de participation en March Madness), Ace Bailey a pu faire étalage de son talent lors de sa campagne freshman : 17,6 points de moyenne, avec 7,2 rebonds, 1,3 contre et 1 interception, le tout à 46% au tir.

C’est avant tout le potentiel offensif du bonhomme qui séduit les scouts, lui qui est dans la lignée de ces grands ailiers scoreurs (2m08) qui sont à la mode dans la NBA actuelle. Tracy McGrady, Kevin Durant, Jayson Tatum, voilà le genre d’attaquants “élite” qui inspirent Ace Bailey. De l’autre côté du parquet, Bailey possède également les outils pour peser (envergure de 2m13), mais doit encore gagner en régularité.

“Les équipes NBA vont récupérer un joueur plein d’énergie, prêt à parler, montrer la voie, et qui met ses coéquipiers dans les bonnes positions. Je peux rendre une bonne équipe encore meilleure.” – Ace Bailey

Où finira Ace Bailey à la Draft le 25 juin prochain ?

At 6’10, Ace Bailey boasts exceptional shot-making prowess. He is one of the youngest prospects in this draft, not turning 19 until August, and brings insatiable aggressiveness and high-level intensity defensively to complement his outstanding scoring instincts. https://t.co/3disvqg3aA pic.twitter.com/GGIfARjffF

