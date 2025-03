Ce n’est une surprise pour personne, mais c’est désormais officiel : le prospect Dylan Harper a annoncé son intention de se présenter à la Draft NBA 2025. Il est projeté en numéro 2 derrière l’intouchable Cooper Flagg.

C’est sur l’émission d’ESPN “NBA Today” que Dylan, fils de l’ancien joueur des Bulls Ron Harper, a partagé sa volonté de faire le grand saut en NBA.

Rutgers guard Dylan Harper announced on NBA Today that he will declare for the 2025 NBA draft.

(via @malika_andrews) pic.twitter.com/g0RNrvOYrz

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 31, 2025

La décision est logique pour celui qui a confirmé les attentes lors de sa campagne freshman à Rutgers.

Malgré les résultats décevants de son équipe (Rutgers n’a même pas participé à la March Madness…), Dylan Harper a montré à l’échelle universitaire pourquoi il est considéré comme l’un des trois meilleurs prospects de sa classe de draft. Le meneur de 19 ans a tourné à 19,4 points, 4,6 rebonds, 4 passes et 1,4 interception de moyenne, le tout à 48,4% au tir (33,3% à 3-points).

Formant un duo hyper excitant avec Ace Bailey (projeté numéro 3 à la Draft 2025), Harper avait notamment marqué les esprits en novembre dernier, avec une double performance XXL (36 et 37 points).

Source texte : ESPN

At 6-foot-6, Dylan Harper has excellent size for a point guard, with a combination of shot-creation prowess, passing creativity, finishing skill and overall scoring instincts that have drawn comparisons in NBA circles to a young James Harden. https://t.co/H1XZO6C7ds pic.twitter.com/PxjmE1nKp9

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 31, 2025

