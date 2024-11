NCAA : Dylan Harper récidive, avec 37 points face à Alabama cette nuit !

Après son carton d’hier face à Notre Dame, on pouvait penser que Dylan Harper était rassasié, mais pas du tout. Récidive du prospect, qui en a collé 37 cette nuit contre Alabama. Il s’agit du premier freshman (première année universitaire) à plater plus de 35 points deux fois d’affilée… depuis 20 saisons.

Dylan Harper soigne sa réputation avant les fêtes. Peut-être souhaite t-il recevoir un joli tableau ESPN indiquant sa première place provisoire dans la mock draft du média, qui sait. Il sait en tout cas comment s’y prendre pour attirer les regards. 36 points hier face à Notre Dame, 37 cette nuit contre Alabama. Une performance inédite en NCAA depuis 20 ans. Ça vous classe un niveau d’incandescence quand même. Allez, highlights.

Dylan Harper vs Alabama tonight…

37 PTS (11-19 FG, 15-16 FTs)

2 AST

2 REBS

2 STLS

#1 Pick, he may be one of the best freshmen we’ve seen in the last few years!!! pic.twitter.com/bG6P4s1D8d

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) November 28, 2024