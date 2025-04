Amen Thompson a cadenassé Stephen Curry : 3 points à 1/10 au tir

Cette nuit les Warriors ont connu leur première défaite contre les Rockets (96 – 106) après cinq succès consécutifs. Une défaite en grande partie due aux trois petits points de Stephen Curry, qui s’est fait complètement muselé par un Amen Thompson en mode chasseur de primes.

Il vivait pourtant une de ses périodes les plus chaudes de la saison. Après en avoir collé 52 contre les Grizzlies, battu les Lakers de LeBron avec 37 points et brisé la série de neuf matchs consécutifs sans victoire contre les Nuggets à coup de 36 unités, Stephen Curry vient de vivre l’une des pires nuits de sa carrière. 3 points (1 sur 10 au tir), 2 rebonds, certes 8 passes décisives mais 4 balles perdues, un match cauchemardesque que le Chef doit grandement à une personne : Amen Thompson.

Le sophomore des Rockets n’en est pourtant pas à son coup d’essai. Il avait déjà donné du fil à retordre à Shai Gilgeous-Alexander deux jours auparavant (22 points en dessous de 50% au tir), mais cette nuit, c’était une véritable clinique. Une performance louée par son coach Ime Udoka :

“Quand vous avez un gars spécial comme Amen Thompson, dans ses œuvres, voilà le résultat.”

Et aussi par son coéquipier Alperen Sengun :

“Amen n’a pas souri de la journée. Il était concentré. Les deux derniers matchs, il a défendu deux des meilleurs joueurs du monde. C’est impressionnant pour sa deuxième année dans la ligue. Il place son nom dans la course au Défenseur de l’Année.”

Une performance en point d’exclamation d’une année très sérieuse pour le phénomène athlétique de Houston. Sur la saison, quand il affronte des extérieurs All-Star, ces derniers tirent en moyenne à 40,7% au tir et 25,6% derrière l’arc. Est-ce que ça sera assez pour se placer dans une course au DPOY déjà bien remplie ? Aux votants de nous le dire. Mais en tout cas, ça permet aux Rockets d’être serein à la deuxième place de l’Ouest, avec trois matchs d’avance sur leurs poursuivants.

