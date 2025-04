On l’attendait avec beaucoup d’impatience, le duel entre Stephen Curry et LeBron James ne nous a absolument pas déçu ! 37 points pour l’un, 33 pour l’autre, une fin de match sous haute tension et les Warriors qui s’en sortent vainqueurs (116-123). C’est peut-être trop demandé mais, ça serait sympa une série de Playoffs entre les deux non ?

Par ici le box-score de ce nouvel acte entre les deux rivaux !

Ces deux là ne nous déçoivent jamais. Stephen Curry et LeBron James ne seront pas éternel mais profitons tant qu’il est encore temps, car le Chef et le King viennent encore de se livrer une bataille jusqu’à la dernière minute. Le Warrior a envoyé 37 points, dont 25 en deuxième mi-temps, à 48% au tir, tandis que le Laker a totalisé 33 puntos, 5 rebonds et 9 assists, à 10 sur 15 au tir (67%). Mention spéciale à Brandin Podziemski et Austin Reaves qui ont eux aussi envoyé du très lourd (respectivement 28 et 31 points), pendant que Luka était en galère avec son shoot : 35% d’adresse et aucun trois points inscrits, une première depuis deux ans.

Stephen Curry drops 37 PTS, 3 REB, 6 AST as the Warriors get the 123-116 WIN over the Lakers🔥

THE DECADE-LONG RIVALRY CONTINUES 🐐 pic.twitter.com/VxCHhvwveG

— Basketball Forever (@bballforever_) April 4, 2025



Mais à la fin, il faut bien un vainqueur, et cette fois ce seront les hommes de la Baie qui repartiront avec la victoire, dans un match qui a pourtant mis du temps à se décider. Alors que les Warriors ont dominé toute la partie, les Angelinos ont tenté un comeback dans le dernier quart, qui s’est transformé en échange de 3 points tous plus fous les uns que les autres dans les deux dernières minutes. Les hommes de Steve Kerr ont plié, mais pas rompu, et c’est un contre de Draymond Green sur un drive de Luka qui viendra éteindre tout espoir des Purple & Gold : victoire Warriors 123 à 116.

Ce duel était aussi important pour la course aux Playoffs dans la Conférence Ouest. Avec ce succès, le Chef et ses compères conservent leur cinquième place, et une micro-avance d’un match sur le Play-In. Les Lakers eux, retombent au même nombre de défaites que les Nuggets, quatrièmes de l’Ouest. Alors peut être qu’on en rêve plus qu’autre chose mais dans une Conférence aussi serrée, le duel auquel on a eu le droit ce soir pourrait bien se transformer en série en sept. Un LeBron vs Curry en Playoffs, ça ne se refuse pas !