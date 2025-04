À une semaine de la fin de la Saison Régulière, la Course aux places de Playoffs n’a jamais été aussi serrée dans la Conférence Ouest. Une guerre passionnante qui va rendre ses derniers verdicts dans des joutes intenses jusqu’à dimanche prochain. Quelles seront les affiches du premier tour ? On essaie de vous éclairer (sans doute maladroitement).

Les Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves et Memphis Grizzlies se tiennent en moins de deux matchs. Ils seront tous entre les places 3 à 8 de la Conférence Ouest lors de la fin de la Saison Régulière. Mais avec quelle dynamique arrivent-ils dans ce sprint final, à quoi ressemble leurs calendriers et quelle est la prédiction de TrashTalk ?

Los Angeles Lakers

Bilan actuel : 48 victoires pour 30 défaites, troisièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Après une série compliquée, due notamment à la blessure de LeBron James, les Angelinos se sont remis la tête à l’endroit en enchaînant quatre victoires en cinq matchs face à des cadors de l’Ouest (et les Pelicans). Ce qui semblait être la dizaine de tous les dangers s’est transformée en pont vers les Playoffs, en pleine confiance.

Calendrier restant : @Thunder, @Mavericks, vs Rockets, @Blazers

Prévision TrashTalk : 3 victoires et 1 défaite. Fin de saison à la troisième place de la Conférence Ouest.

Denver Nuggets

Bilan actuel : 47 victoires pour 32 défaites, quatrièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : 7 défaites en 10 matchs, quatre consécutives, malgré un Nikola Jokic historique. Même une performance en 61-10-10 n’a pas suffi pour que les Nuggets l’emportent. Sans Jamal Murray, qui pourrait ne pas revenir jusqu’aux Playoffs, tout se complique, et même les Spurs, les Blazers ou les Bulls ont su en profiter. Les hommes de Michael Malone sont au bord de la rupture.

Calendrier restant : @Kings, vs Grizzlies, @Rockets

Prévision TrashTalk : 1 victoire et 2 défaites. Fin de saison à la septième place de la Conférence Ouest (tie-breaker gagné face aux Grizzlies).

Los Angeles Clippers

Bilan actuel : 46 victoires pour 32 défaites, cinquièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : 11 succès sur les 13 dernières rencontres (en laissant 9 fois leurs adversaires à moins de 105 points) et les deux revers sont des matchs serrés contre le Thunder et les Cavaliers, les deux meilleures équipes de la Ligue. Les hommes de Tyrone Lue sont extrêmement solides, Kawhi Leonard revient à un niveau exceptionnel, James Harden continue de briller et toute la petite bande derrière fait plus que le travail. Attention aux voiliers.

Calendrier restant : vs Spurs, vs Rockets, @Kings, @Warriors

Prévision TrashTalk : 3 victoires et 1 défaite. Fin de saison à la sixième place de la Conférence Ouest.

Golden State Warriors

Bilan actuel : 46 victoires pour 32 défaites, sixièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Plutôt bonne. Grâce à un Stephen Curry stellaire, les guerriers ont enchaîné des victoires contre les Grizzlies, les Lakers et les Nuggets avant de se faire doucher méchamment par les Rockets hier soir. Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, ils ont un des meilleurs bilans de la Ligue, mais semblent parfois un peu fragiles, capables de faire une bêtise comme contre les Hawks et le Heat récemment.

Calendrier restant : @Suns, vs Spurs, @Blazers, vs Clippers

Prévision TrashTalk : 4 victoires et aucune défaite. Fin de saison à la quatrième place de la Conférence Ouest (tie-breaker gagné face aux Timberwolves).

Minnesota Timberwolves

Bilan actuel : 46 victoires pour 32 défaites, septièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : Les Loups ont impressionné en remportant le match de la saison face aux Denver Nuggets. Ils ont montré que l’effectif était de plus en plus soudé et notamment défensivement. Même si Julius Randle et Rudy Gobert n’ont toujours pas trouvé de complicité évidente. Le calendrier a été clément ces derniers temps, ils ont su en profiter et la prochaine semaine sera un bon test avant le début des Playoffs.

Calendrier restant : @Bucks, @Grizzlies, vs Nets, vs Jazz

Prévision TrashTalk : 4 victoires et aucune défaite. Fin de saison à la cinquième place de la Conférence Ouest (tie-breaker perdu face aux Warriors).

Memphis Grizzlies

Bilan actuel : 46 victoires pour 32 défaites, huitièmes de la Conférence Ouest.

Dynamique récente : 8 revers en 12 matchs, dans cette conférence, ça ne pardonne pas et les Grizzlies ont grandement reculé. Il y a eu du mieux récemment sur les parquets avec des succès face à Miami et Detroit, mais entre le tout début d’un nouveau coach et la lutte entre Ja Morant et Adam Silver, tout n’est pas au beau fixe dans le Tennessee. Il ne faut pas tuer la peau de l’Ours avant de l’avoir tué, mais une première incision à déjà été faite.

Calendrier restant : @Hornets, vs Timberwolves, @Nuggets, vs Mavericks

Prévision TrashTalk : 2 victoires et 2 défaites. Fin de saison à la huitième place de la Conférence Ouest (tie-breaker perdu face aux Nuggets).

Classement final (selon TrashTalk)

3e : Los Angeles Lakers

4e : Golden State Warriors

5e : Minnesota Timberwolves

6e : Los Angeles Clippers

7e : Denver Nuggets

8e : Memphis Grizzlies

Affiches potentielles (et peu probables) du premier tour de Playoffs