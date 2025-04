Les Minnesota Timberwolves viennent de remporter un match qui restera dans les mémoires. Une victoire 140-139 après deux prolongations malgré la performance historique de Nikola Jokic, auteur de 61 points, 11 rebonds et 10 passes décisives. Si, si, vous avez bien lu !

À chaud, il est difficile de poser des mots sur ce qu’il vient de se passer dans la Ball Arena de Denver. Un voyage en absurdie qui a rappelé à tous ceux qui sont restés éveillés, pourquoi ils sont passionnés de NBA. Un scénario dingue, une performance historique et un finish cruel pour certains, libérateur pour d’autres. Ce Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves est sans doute le match de la Saison Régulière 2024-25 dans la Grande Ligue !

Comment ne pas commencer en parlant de Nikola Jokic. Le Serbe a été parfait toute la soirée, dans ses choix, dans ses provocations de lancers-francs, dans son sang froid (sauf sur un lancer). Il n’est pas sorti du parquet après le retour des vestiaires, soit 34 minutes consécutives, et a essoré physiquement tous les intérieurs de Minnesota. Rudy Gobert a même été exclu pour six fautes à quelques secondes de la fin du temps réglementaire.

Adroit de loin, écoeurant de près, le pivot de Denver a tout simplement sorti l’un des meilleurs matchs de son immense carrière : 61 points (record personnel), 10 rebonds, 10 passes décisives et 2 interceptions à 18/29 au tir, 6/11 de loin et 19/24 aux lancers. Le troisième triple-double à plus de 60 points de l’histoire après James Harden et Luka Doncic.

Malgré la defaite, Nikola Jokic a fait un des matchs les plus DINGUES de sa carriere !

⭐ 61 POINTS

⭐ 11 REBONDS

⭐ 10 PASSES

⭐ 18/29 AU TIR

⭐ 6/11 DE LOIN

⭐ 19/24 AUX LANCERS

Nouvel énorme coup dans la course au MVP et on s’en souviendra longtemps ! 🔥👏 pic.twitter.com/2TnhAlfCR0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 2, 2025

Pourtant, ça n’a pas suffi et la raison principale est un groupe des Minnesota Timberwolves soudé et solidaire. Ils se sont relayés en défense et n’ont pas craqué lors du run de 10-0 de leurs adversaires en début de quatrième quart-temps qui aurait pu (du ?) faire basculer la rencontre. Ils sont revenus doucement, grâce à un Anthony Edwards génial et ont arraché une première prolongation.

Un overtime qu’ils auraient du remporter, mais Nikola Jokic étant Nikola Jokic, ils ont du batailler cinq minutes de plus malgré une adresse folle sur la période. Et alors qu’ils ont été menés tout du long, les Loups se sont imposés dans cette deuxième prolongation. Ils perdaient pourtant d’un point à 15 secondes de la fin lorsque Russell Westbrook est parti en contre-attaque et a manqué un lay-up pourtant accessible. Sur la dernière possession, le ballon a circulé jusqu’à Nickel Alexander-Walker qui a pris le tir au buzzer, manqué, mais ce même Russell Westbrook a fait faute.

WHAT THE ASDFGHJKL pic.twitter.com/A0P5NmEdhD

— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) April 2, 2025

Le cousin de Shai Gilgeous-Alexander a sauvé les chances du Canadien dans la Course au MVP en marquant les deux lancers-francs clutchs, victoire invraisemblable.

34 points d’Anthony Edwards, 26 de Julius Randle, 26 également pour NAW, mais ce qu’il y a à retenir, c’est cet état d’esprit exceptionnel. Une équipe qui malgré les expulsions, la mixtape du meilleur joueur du monde et les difficultés d’un déplacement à Denver, s’est imposé. Ils peuvent croire, plus que jamais au Top 6 de l’Ouest !

Le Nuggets – Timberwolves a des chances d’être une affiche du premier tour des Playoffs 2025 et avec ce qu’on vient de voir ce soir, en plus des souvenirs de la série de l’année passée, on signe TOUS LES JOURS !