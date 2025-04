Comment trouver des nouveaux qualificatifs pour décrire les coups de chaud de Stephen Curry ? Difficile, mais ce qui est sûr, c’est que celui de cette nuit face à Memphis restera comme l’un des plus grands de la saison, tous joueurs confondus. Dans la victoire de Golden State, l’Épice a envoyé 52 points, 10 rebonds et 8 passes décisives !

Grâce à cette victoire exceptionnelle face aux Memphis Grizzlies (134-125), les Golden State Warriors doublent leurs adversaires du soir et s’emparent de la cinquième place de la Conférence Ouest. Ils peuvent remercier immensément leur légende, Stephen Curry, auteur d’un match hors du commun. Le meneur de jeu a tutoyé les étoiles.

Dès le premier quart-temps, le message était clair : 19 points à 4/4 de loin, une belle manière de se mettre en route, surtout lorsqu’on est un pyromane du niveau du Baby Face Killer. 12 minutes plus tard, il en était à 32 points à 8-10 derrière l’arc et une question devient importante : peut-il aller chercher le record de Klay Thompson, 14 banderilles dans le même match ?

Spoiler : non. Mais ça ne l’empêchera pas d’avoir également un énorme impact sur la deuxième mi-temps. Stephen Curry est chassé de partout et parvient tout de même à inscrire des paniers inimaginables.

Cette défense agressive laisse de la place à ses coéquipiers et le meneur de jeu n’hésite pas à les trouver. Jimmy Butler (27 points), notamment, aura un rôle très important dans la fin de match en parvenant à faire exclure Jaren Jackson Jr.

Dans le money-time, les choix de Stephen Curry sont moins bons et pendant un temps, on croit à une victoire inespérée de Memphis, mais un dernier tir derrière l’arc du monstre lui permettra de passer la barre des 50 points et d’offrir un superbe succès à ses partenaires.

En face, Ja Morant n’a pas démérité avec un de ses meilleurs matchs de la saison avec 36 points et 6 passes décisives à 14/22 au tir.

Une bonne ligne de stats, mais qui paraît presque ridicule face à celle de son adversaire du soir : 52 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, 5 interceptions et 1 contre à 16/31 au tir, 12/20 à 3-points et 8/8 sur la ligne des lancers-francs.

Il est désormais le 25e meilleur scoreur All-Time, le seul guard, avec Michael Jordan, à atteindre les 1500 points sur une saison régulière à 36 ans ou plus.

Bravo Monsieur !