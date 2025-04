Giannis Antetokounmpo et Devin Booker se sont rendus coup pour coup cette nuit et ce sont les Milwaukee Bucks qui se sont imposés face aux Phoenix Suns 133 à 123. Le Grec a compilé 37 points et 11 passes décisives pendant que son adversaire direct a envoyé 39 unités et 11 assists.

Giannis Antetokounmpo et Devin Booker étaient plus ou moins dans la même situation en commençant la rencontre. Des leaders privés de la présence de leurs fidèles alliés. Damian Lillard est touché par une thrombose veineuse tandis que Kevin Durant souffre d’une entorse à la cheville.

Alors dès les premières minutes du match, le scénario semblait clair : tous les ballons allaient passer dans les mains des franchise players. À ce petit jeu-là, c’est le Grec qui a su tirer le meilleur de ses coéquipiers et décrocher une précieuse victoire 133 à 123.

Le joueur des Bucks a été régulier tout au long de la partie. Agressif vers le cercle, il s’est servi de sa pression sur les défenseurs pour servir les autres daims dans les meilleurs conditions possibles. Une performance impressionnante qui se transcrit bien sur la feuille statistique : 37 points, 5 rebonds, 11 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre à 12/18 au tir, 2/4 de loin et 11/12 aux lancers.

Giannis Antetokounmpo passes Chris Paul & Magic Johnson in games with 35+ PTS & 10+ AST.

He ranks 21st all-time in such games.

Devin Booker a parfaitement répondu, mais n’a pas été aussi bien entouré ; pas de Brook Lopez ou de Ryan Rollins à ses côtés pour briller. L’arrière a tout de même régalé avec 39 points, 3 rebonds et 11 passes décisives à 14/32 au tir, 3/11 de loin et 8/8 aux lancers.

Une meilleure efficacité et un meilleur supporting-cast, ça fait la différence. Victoire cruciale des Bucks qui peuvent encore croire à la cinquième place à l’Est tandis que le Play-In s’envole de plus en plus loin pour les Suns.