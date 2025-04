L’un est le visage défensif des Warriors, l’autre est le meilleur intercepteur de la saison. Draymond Green et Dyson Daniels sont nommés défenseurs du mois de mars, et il n’y a rien redire.

Les Warriors ont changé de visage depuis l’arrivée de Jimmy Butler. Est-ce que l’ex-star du Heat a pourtant tout orchestré ? Non. Il a cependant créé une sorte d’électrochoc qui a permis aux membres du groupe de se surpasser. Et parmi eux, Draymond Green, qui est redevenu le défenseur juste intenable qu’il a pu être lors des grandes années de la franchise, pendant la dernière décennie. Un court échantillon d’un mois seulement pour confirmer son retour aux affaires, mais c’est plus qu’encourageant alors que les Warriors attaquent une quinzaine capitale pour la suite de leur saison.

🚨 Draymond Green et Dyson Daniels nommés Défenseurs du mois de mars en NBA ! pic.twitter.com/3vmToRftKc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2025

Dyson Daniels est de son côté le meilleur intercepteur de la ligue. Le genre de gars à côté de qui il ne fait jamais bon traîner balle en main. Il est devenu le meilleur intercepteur de l’histoire des Hawks sur une saison, et est le maître à jouer défensif de l’équipe. Récompense méritée pour celui qui a proposé la coquette moyenne de 3,3 chapardages en mars.