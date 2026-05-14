Menés, bousculés, mais jamais abattus, les Cavs ont arraché une précieuse victoire en prolongation face aux Pistons grâce à un James Harden vintage (30 points) et un Donovan Mitchell clutch au meilleur des moments. Malgré l’énorme perf’ de Cade Cunningham (39 points), Detroit laisse filer un match largement à sa portée, pendant que Max Strus et Evan Mobley ont parfaitement rempli leur rôles. Balle de match dans deux jours…

🚨 CAVS WIN !!! 113-117 EN PROLONGATION !

3-2 Cleveland dans la série, les Cavaliers pourront finir à la maison !

Quand même énorme interrogation sur la dernière possession avant la prolongation qui peut TOUT changer si y’a un coup de sifflet, franchement. pic.twitter.com/cJvnbmV9po

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2026

Le film du match

Cavs et Pistons se sont tenus pendant quasiment toute la première mi-temps. Il aura fallu un Tobias Harris en feu dans le deuxième quart-temps pour donner une petite avance à Detroit et renvoyer les siens aux vestiaires avec huit points d’avance (60-52). On notera également la très bonne première mi-temps de Cade Cunningham avec 20 points.

Mais dans le troisième quart-temps, à l’instar du Game 4, les Pistons vont laisser les Cavs revenir petit à petit avant de passer devant. Les hommes de Kenny Atkinson auront résisté à un nouveau run des Pistons en fin de match en emmenant tout ce beau monde en prolongation grâce à un Evan Mobley retrouvé à 3 points et dans l’engagement (19 points, 8 rebonds, 8 passes, avec une grosse séquence en fin de quatrième quart-temps pour ramener les siens).

EVAN MOBLEY MAKES IT A 2-POINT GAME!

UNDER 2 MINUTES TO GO ON ESPN. pic.twitter.com/SmGlsm5Pcu

— NBA (@NBA) May 14, 2026

Et en overtime, les Cavs ont fait la leçon à des Pistons bien décevants. Les patrons ont fait parler l’expérience : James Harden et Donovan Mitchell se sont montrés des deux côtés du terrain et ont fait oublier (au moins le temps de profiter de la victoire) leur match moyen au shoot… surtout Spida (21 points, mais une impression bien moindre, avec un 7/18 au tir et un 1/8 à trois points ; l’écart avec son Game 4 était abyssal…). Heureusement que les prolongations ont eu lieu pour le voir se réveiller et inscrire 7 points clutch en 5 minutes.

Donovan Mitchell hits the triple.

Max Strus steals the ball.

Donovan Mitchell scores on a layup. pic.twitter.com/PhudiQph3C

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Les stats du match

À noter l’énorme match de Cade Cunningham, qui termine avec 39 points, 9 passes et 7 rebonds. Lui qui s’était montré plus discret, trop discret, lors du Game 4, a cette nuit été plus qu’important et clutch. À trois points, à la création, en pénétration, le meneur des Pistons a été partout et s’est montré à son meilleur niveau… mais il était bien trop seul dans le money-time.

Toujours côté Pistons, notre ami Jalen Duren s’est montré le temps d’une action, où l’on s’est dit que le All-Star en lui n’était pas totalement mort mais seulement sous respirateur artificiel. 9 points, 5 rebonds, 4 passes… des stats réservées à des joueurs comme Paul Reed, par exemple (Paul Reed qui a d’ailleurs été préféré à Jalen dans le cinq en fin de match… c’est dire !).

CADE MF CUNNINGHAM

CLUTCH. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GPXhcfvZh4

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Pour Cleveland, Max Strus a été gigantesque à 3 points, inscrivant six bombinettes toutes plus dures les unes que les autres, et dans des moments ultra importants. 20 points, 8 rebonds au final… un vrai match clutch !

Et malgré un bon James Harden, replongeant par moments dans ses grandes années au scoring (30 points), les pertes de balle ont bien failli coûter le match, encore une fois, aux Cavs avec 27 points encaissés sur ballons perdus, dont 23 en contre-attaque. Les hommes de JB Bickerstaff avaient tout pour gagner… mais ont fait ce qu’ils savent faire de mieux : laisser Cleveland en vie !

Le highlight du match

Énervé le type…

HOLY MOBLEY. @evanmobley | #LetEmKnow pic.twitter.com/xxVdvw4SXo

— Cleveland Cavaliers (@cavs) May 14, 2026

Les Cavs prennent une sacrée option avec cette victoire finale 117-113 et gagnent enfin à l’extérieur. Ils devront maintenant protéger leur parquet comme ils ont su le faire depuis le début de ces Playoffs pour arracher une place en Finales de conférence !