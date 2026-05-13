Dans une victoire importante pour les Spurs dans le Game 5 face aux Wolves, Dylan Harper a une nouvelle fois montré pourquoi il s’impose comme la révélation de cette saison à San Antonio. En sortie de banc, le rookie a compilé 12 points et 10 rebonds, ajoutant à sa feuille de stats une action spectaculaire qui a marqué le match, symbole de son énergie et de son impact immédiat.

Malgré des soucis physiques récents, Dylan Harper a joué cette nuit et a apporté, comme à son habitude, une intensité constante des deux côtés du terrain (12 points, 10 rebonds, 1 interception, 1 contre et une action de fou malade… même Wemby n’en revenait pas).

Wemby’s reaction to Dylan Harper’s dunk is priceless. 🤣🔥

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— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 13, 2026

Présent dans les moments clés, actif au rebond et agressif en transition, il a encore joué un rôle décisif dans la victoire et la dynamique collective des Spurs. Interrogé sur sa volonté de jouer malgré les douleurs, il a résumé son état d’esprit comme s’il avait des années d’expériences (décidemment, la maturité dans cette équipe, ils boivent ça au petit dej’):

« Tant que rien n’empire, qu’est-ce qui pourrait arriver de pire ? C’est les Playoffs. Au fond de moi, je savais que j’allais jouer et je voulais jouer »

Spurs guard Dylan Harper, on playing through injury in Game 5: “If nothing is getting worse, what’s the worst that can happen? It’s the playoffs. In the back of my head, I knew I was going to play and I wanted to play.” pic.twitter.com/REY09RIxTJ

— Spurs Nation (@Spurs_Nation) May 13, 2026

La preuve en chiffres

Au-delà du match d’hier, l’impact de Dylan Harper en Playoffs est déjà historique ! Avec 136 points inscrits depuis le début de la campagne 2026, il affiche tout simplement le plus haut total en sortie de banc sur ces Playoffs, un chiffre qui prouve son impact, à l’image de son match d’hier où son agressivité et son envie ont fait du bien aux Spurs.

Autre dinguerie, il devient le plus jeune guard de l’histoire à enregistrer plusieurs double-doubles en Playoffs, devançant un certain… Derrick Rose ! C’est dire le niveau du garçon.

Dylan Harper has the most bench points (136 PTS) in the playoffs and is the youngest guard ever to record multiple double-doubles in the playoffs, passing Derrick Rose. pic.twitter.com/yeY1zUVy7e

— Underdog (@Underdog) May 13, 2026

Son entraîneur, Mitch Johnson, a d’ailleurs tenu à souligner la portée de ses performances dans un contexte pas toujours facile :

« Je ne savais pas, en arrivant à l’aréna, s’ils allaient jouer (De’Aaron Fox et Dylan Harper). Pour ces deux joueurs, réaliser ce genre de performances, c’est tout aussi fort comme message dans notre vestiaire que ce qu’a fait Victor »

Spurs coach Mitch Johnson, on injured guards De’Aaron Fox and Dylan Harper: “I didn’t know when I walked in the building if they were going to play. … For those two guys to have performances like that was as a strong of a statement for us in that locker room as Victor’s.” pic.twitter.com/vmEKEeFkfg

— Spurs Nation (@Spurs_Nation) May 13, 2026

Une déclaration forte qui place Harper au même niveau d’impact émotionnel et compétitif que les leaders de l’équipe dans les yeux de son coach… et ça, c’est peut-être sa plus grande victoire.

L’émergence d’un futur très grand

Après la rencontre, même ses coéquipiers ont tenu à souligner l’importance qu’il avait et à le féliciter. Keldon Johnson, notamment, n’a pas caché son admiration pour son jeune coéquipier :

« Il est génial, depuis le début des Playoffs. C’est incroyable ce qu’il réalise pour un rookie. Et c’est fou de le qualifier de rookie vu la façon dont il joue… Il a été constant toute la saison. Ça montre à quel point il peut être exceptionnel, et à quel point il l’est déjà »

Dylan Harper est déjà une arme indispensable dans l’arsenal des Spurs. Et s’ils veulent aller plus loin, ils devront compter sur lui, sur Keldon Johnson et sur ce jeune banc si important. Dylan Harper n’a peut-être pas été élu Rookie de l’année, mais c’est bien le seul de cette cuvée 2025-26 qui joue avec un tel impact à ce niveau de basket !