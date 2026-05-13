Victor Wembanyama revanchard mène les Spurs à la victoire (27 points, 17 rebonds), 3-2 San Antonio !

Les Spurs remportent ce Game 6 haut la main (126-97) ! Les Wolves ont tenté de s’accrocher le plus possible en revenant des différents runs des Texans, mais Victor Wembanyama et les siens étaient juste meilleurs ce soir. San Antonio mène désormais 3-2 dans la série !

S’il y a une chose qui a sauté aux yeux dès l’entre-deux, c’est bien l’envie de se racheter de Victor Wembanyama. Expulsé au Game 4, l’Alien a démarré la rencontre sur des chapeaux de roue en envoyant 16 pions dans les six premières minutes du match. De quoi assommer les Loups une première fois avant que la meute ne revienne grâce notamment aux apports de Mike Conley et Terrence Shannon Jr.

LES WOLVES ONT RÉVEILLÉ UN MONSTRE ! 🔥

Toutes ces actions, c’est… n’importe quoi ! 😭pic.twitter.com/A0Ri6EnToR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2026

Dans le deuxième et cette fois de manière plus collective, les Spurs vont recréer un nouvel écart montant jusqu’à 18 unités. Ça aurait pu virer à la correction mais Minny s’en sort plutôt bien grâce à Ayo Dosunmu et Naz Reid qui ont réduit l’écart, mais surtout grâce à une grosse panne d’adresse de loin des Éperons en fin de quart-temps (0 sur 4 à 3-points sur les deux dernières minutes). +12 Spurs à la mi-temps !

Et les Wolves ont bien failli faire le braquage au retour des vestiaires. Énorme run de 14-2 orchestré par les Loups derrière un trio Anthony Edwards/Ayo Dosunmu/Jaden McDaniels qui chauffait bien. Problème, la meute s’est mangé un VILAIN retour de bâton puisqu’après ce run, les Spurs ont envoyé un 30-12 bien sale histoire de reprendre 18 points d’avance. Le Minnesota ne s’en relèvera pas.

Beaucoup de fleurs à distribuer côté San Antonio, à commencer par l’Alien évidemment. S’il a été plus calme une fois la folie du premier quart-temps passé, le V a su rester impactant tout au long de la rencontre et dans des domaines différents. 27 points, 17 rebonds, 5 passes et 3 contres. Il est aussi devenu le premier Spur depuis Tim Duncan à compiler 20 pions et 10 rebonds en une seule mi-temps d’un match de Playoffs. Réponse parfaite après son expulsion au Game 4 !

Nouvelle grosse performance de Victor Wembanyama lors de ce Game 5 face aux Wolves :

🔹 27 points (9/16 au tir)

🔹 17 rebonds

🔹 5 passes décisives

🔹 3 contres

🔹 7/9 aux lancers

Un début en boulet de canon, une suite plus calme en attaque. Mais quel impact en défense… 🙌 pic.twitter.com/cbveH3op85

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Mais Wemby n’est pas le seul éperon à congratuler. Énorme mention à Keldon Johnson qui a sorti son meilleur match en Playoffs au meilleur des moments (21 points à 8 sur 11 au tir). Julius Randle va certainement faire quelques cauchemars du Sixième Homme de l’Année tant ce dernier l’a martyrisé au poste. Sans oublier les 17 pions de Stephon Castle ultra précieux car toujours là dans les moments où San Antonio pliait.

Dans le Minnesota en revanche, on ne retiendra que la performance d’Ayo Dosunmu avec ses 16 points et 9 rebonds. Anthony Edwards a eu un petit coup d’éclat en début de troisième quart mais sur le reste du match c’était plus compliqué (énorme défense de Carter Bryant sur lui). Julius Randle, lui, sauve son match statistiquement dans le dernier quart mais sinon c’était pas beau du tout. En bref, faudra revenir avec une énergie bien différente pour espérer quelque chose dans le Game 6 !