Sixers : Daryl Morey sur le point de prendre la porte ?

Après l’élimination des Sixers, humiliés par les Knicks en demi-finales de conférence, beaucoup d’interrogations entourent la franchise de Philadelphie. L’avenir de Daryl Morey semble particulièrement menacé si l’on en croit les dernières infos en provenance de Philly.

Sommes-nous en train de vivre les derniers jours de Daryl Morey à la tête des Sixers ?

La question est légitime. D’après Tony Jones de The Athletic, les fonctions de Morey (président des opérations basket) mais aussi de Nick Nurse (coach) devraient faire l’objet d’une évaluation dès le début de l’intersaison. Howard Eskin, commentateur de Philadelphie, déclare carrément que les Sixers sont prêts à virer Daryl.

Arrivé à Philadelphie fin 2020, Daryl Morey est sous contrat avec les Sixers jusqu’en 2028. Mais entre les résultats sportifs mitigés et certains choix critiquables, Daryl a vu sa position être fragilisée ces deux dernières années. Le transfert de Jared McCain contre du capital draft (un premier tour, trois picks de second tour) en février dernier passe mal aux yeux de certains membres des Sixers, et les gros investissements réalisés sur le duo Joel Embiid – Paul George (plus de 100 millions de dollars l’année, à deux) menotte financièrement la franchise jusqu’en 2028.

Des tensions entre Joel Embiid et Daryl Morey

Ce qui pourrait aussi jouer contre Daryl Morey, c’est sa relation avec Joel Embiid.

Toujours selon The Athletic, la saison des Sixers a été caractérisée par un climat de tension entre l’ancien MVP et le front office de la franchise. Embiid fait partie de ceux qui n’ont pas approuvé le transfert de McCain, lui qui voulait du renfort plutôt que de voir les Sixers faire des économies en récupérant des picks de draft en échange.

Il y a aussi eu cet épisode début avril où Joel a montré sa frustration quand les Sixers ont décidé de ne pas le faire jouer (« malade »), Embiid n’hésitant pas à dire qu’il fallait interroger Morey pour avoir des explications. Ambiance ambiance.

I guess they won’t let me play basketball!!

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) April 1, 2026

L’ironie de l’histoire, c’est que l’homme qui a offert la grosse extension de contrat à Embiid (jusqu’en 2029 pour 67 millions de dollars sur la dernière année, aïe ça pique) se nomme Daryl Morey. Cette décision pourrait lui revenir en pleine figure durant l’intersaison, car on voit mal aujourd’hui comment les Sixers pourraient vraiment jouer les premiers rôles avec le noyau actuel de l’équipe.

Certes, le backcourt Tyrese Maxey – VJ Edgecombe est aussi performant que prometteur, mais les problèmes de blessures d’Embiid – destiné à rester à Philly à cause de son gros contrat – condamne quasiment les Sixers dans la course au titre.