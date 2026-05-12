Alors qu’il n’avait inscrit que 4 points en première mi-temps et qu’il avait du mal à trouver son rythme, Donovan Mitchell a mis tout le monde d’accord au retour des vestiaires avec 39 points (43 au total). Il égale un record NBA vieux de 39 ans et confirme que « Playoffs Spida » est bel et bien là !

Donovan Mitchell a sorti un match MONUMENTAL pour ramener les Cavs à 2-2 ! Pour la peine (et parce que ce genre de perf’ n’arrive pas tous les jours) voici les highlights de cette deuxième mi-temps de Mammouth…

SPIDA SCORED 39 OF HIS 43 POINTS IN THE 2ND HALF 🤯

IT’S THE MOST POINTS IN ANY HALF IN A POSTSEASON GAME IN THE PLAY-BY-PLAY ERA!

CAVS WIN GAME 4 TO EVEN THE SERIES AT 2-2 IN THE EAST SEMIS 🍿 pic.twitter.com/0ZUmxWGRQu

— NBA (@NBA) May 12, 2026