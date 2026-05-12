Oklahoma City poursuit sa démonstration en Playoffs. 8 matchs, 8 victoires… dans les marques des plus grands. Le Thunder a validé son billet pour les Finales de Conférence Ouest après une victoire arrachée face aux Lakers (115-110) dans le Game 4. Longtemps bousculés par une équipe de L.A. courageuse et accrocheuse jusqu’aux dernières secondes, les joueurs d’OKC ont finalement fait parler leur sang-froid dans le money time pour conclure la série sur un sweep.

🚨 THUNDER WIN, LES LAKERS EN VACANCES !!!

Victoire 110-115 d’OKC au terme d’un money time complètement fou. Les Lakers auront tout donné, même si le choix tactique sur la dernière action peut vraiment questionner (Rui ???).

Ajay Mitchell impérial une fois de plus (28 POINTS… pic.twitter.com/MHaGNeQfjF

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Les Lakers ont compté jusqu’à 12 points de retard dans le troisième quart avant de revenir… au courage. Les hommes de JJ Reddick n’ont jamais rien lâché, et ont même pris l’avantage en fin de troisième quart. Mais le match a basculé dans une fin de rencontre complètement folle. Ajay Mitchell a crucifié L.A. à trois points avant que les Lakers ne reprennent l’avantage à moins d’une minute de la fin grâce à Marcus Smart…

AJAY MITCHELL IS CLUTCH OMG UNDERPAIDDDD pic.twitter.com/z6BDKDaihs

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Mais Shai Gilgeous-Alexander a pris ses responsabilités et a sécurisé le match grâce à son sang froid dans le money-time. Austin Reaves a tout de même eu une dernière chance pour égaliser à trois points mais les Dieux du basket étaient bleus cette nuit (et Rui Hachimura n’était pas sur le terrain alors qu’il était en feu… JJ faudra s’expliquer !).

Shai Gilgeous-Alexander a donc une nouvelle fois porté Oklahoma City avec 35 points, tandis qu’Ajay Mitchell a surpris tout le monde avec 28 pions (nouveau record en carrière après le Game 3), dont 10 dans le dernier quart-temps.

🇧🇪 Ajay Mitchell, faut juste applaudir la MASTERCLASS dans cette demi de Conf’.

🔸18 points au Game 1

🔸20 points au Game 2

🔸24 points au Game 3

🔸28 points au Game 4

9 millions sur 3 ans. Meilleur contrat de la ligue sans discussion possible.

La Belgique peut être fière 💪 pic.twitter.com/FJC09UgacU

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En face, les Lakers ont tout donné pour éviter l’élimination. LeBron James a terminé avec 24 points et 12 rebonds dans ce qui pourrait être le dernier match de son immense carrière, même si le King n’a toujours pas annoncé sa décision concernant son avenir. Austin Reaves a ajouté 27 points et Rui Hachimura en a inscrit 25, maintenant les Californiens dans le match jusqu’au bout. Mais le supplément d’âme et le magnifique spectacle proposé par les Angelinos n’auront pas suffi…

La dernière image de LeBron James sous le maillot des Lakers ?pic.twitter.com/Y8EuX4rDiN

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Los Angeles échoue une nouvelle fois tout proche d’OKC, et termine une nouvelle saison avant les Finales de Conférence. Les Lakers auront payé cher une fin d’exercice compliquée et la blessure du meilleur marqueur de la saison : Luka Doncic. Le meneur slovène n’a jamais été proche d’un retour et a assisté à l’élimination de son équipe depuis le banc.

Les highlights du match

Le dernier 3 point du King en NBA ?

LEFUCK YOU 3 ! pic.twitter.com/bVRF0GRmAA

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Ils auront vraiment tout essayé…

Pouah le TIR !!! 🤯pic.twitter.com/PvH1vavPrG

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Oklahoma City continue d’impressionner. Le Thunder affiche désormais un bilan parfait de 8 victoires en 8 matchs dans ces Playoffs, rejoignant des équipes comme les Cavs 2016 ou les Warriors de 2017 (dernière équipe en date à avoir sweepé les deux premiers tours).

OKC va maintenant attendre son adversaire… San Antonio ou Minnesota ! Mais si le Thunder veut rejoindre les Finales et tenter le back-to-back, il faudra élever le niveau de jeu et d’envie… parce qu’on va pas se mentir, que ce soit parce que l’adversaire était faible ou par manque de solutions, galérer face à ces Lakers (avec tout le respect du monde)… c’est pas si rassurant que ça.