Et si LeBron James jouait son dernier match en carrière cette nuit ?

Cette nuit, les Lakers reçoivent le Thunder pour le Game 4 de ces demi-finales de conférence en étant menés 3-0. Et qui dit 3-0, au vu de la domination affichée par OKC, dit potentiel dernier match de LeBron James en carrière. Le King n’a toujours pas communiqué sur une éventuelle retraite, alors nous… on va juste profiter !

LeBron James a 41 ans, 23 saisons en NBA, plus de records qu’il n’en faut pour ne jamais être oublié, et il restera, quoi qu’il arrive cette nuit, comme l’un des plus grands joueurs à avoir touché une balle orange (si ce n’est LE plus grand !). Alors quand il s’agit de se demander s’il jouera ou non son dernier match en carrière, forcément, les émotions remontent.

On a tous un souvenir basket lié à LeBron, et on sera, pour la plupart, heureux d’avoir pu voir cette légende jouer, mais aussi tristes de voir une saison NBA démarrer sans LBJ dans un roster. Il y en a même certains pour qui NBA rime avec LeBron James, certains qui n’ont jamais connu la Grande Ligue sans le King.

If today’s his final game….

Thanks for the memories LeBron James🐐 pic.twitter.com/RBzgat7gQK

— Bracco | Social Sportsbook (@PlayBracco) May 11, 2026

Bien sûr, tout cela reste hypothétique, car il est possible qu’on ait encore la chance de le voir jouer une saison de plus… Mais LeBron est agent libre cet été, il a 41 ans (oui, on le répète), et le flou autour de son avenir oblige chaque fan de basket à se poser la question.

Une chose est sûre, ce match face à OKC est à regarder pour cette simple et bonne raison ! Ouvrez les yeux, régalez-vous (même s’il y a blowout)… et si c’était vraiment la dernière, alors merci Légende !