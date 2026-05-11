WNBA : Marine Johannès (25 points) réalise son meilleur match en carrière !

La WNBA enchaînait avec quatre nouveaux matchs au programme de cette troisième soirée de la saison. Si les Sparks ont un peu manqué leur entrée en matière, on a eu droit à une rencontre à suspense du côté de Washington. Au bout de la prolongation, le Liberty s’impose grâce à son duo de Frenchies et garde la tête du classement !

Les résultats de la nuit :

Connecticut Sun – Seattle Storm : 82-89

: 82-89 Washington Mystics – New York Liberty : 93-98 (OT)

: 93-98 (OT) Los Angeles Sparks – Las Vegas Aces : 78-105

: 78-105 Golden State Valkyries – Phoenix Mercury : 95-79

On commence avec la première victoire du Storm cette saison face à Connecticut. Un match indécis, jusqu’à l’énorme coup de chaud de Lexie Brown dans le troisième quart-temps. L’arrière enchaîne quatre ficelles du parking d’affilée (!!) pour faire passer le score de 51-54 à 63-54. Le Sun ne sera jamais très loin mais ne repassera jamais devant malgré l’énorme double-double de Aneesah Morrow (17 points et 16 rebonds).

Seule Française du match, Dominique Malonga était en foul trouble tout le match et a dû « se contenter » de 6 points, 7 rebonds, 3 contres et 2 interceptions en 20 petites minutes même si elle a été importante dans le dernier quart. Nul doute que la deuxième choix de la Draft 2025 retiendra seulement la victoire qui lance officiellement la saison du Storm !

L’entraîneur du Sun, Rachid Meziane, aurait envoyé un message à Leïla Lacan juste après le match pour lui demander de venir au plus vite pour aider l’équipe selon Alexia Philippou d’ESPN. Le coach français n’est pas passé par quatre chemins : « On a besoin de toi ! » Lacan est toujours en France où elle dispute actuellement les Playoffs avec Basket Landes.

Storm last 4 buckets:

Lexie Brown 3-pointer

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On enchaîne avec le plat de résistance. À Washington, le Liberty s’est fait peur mais a heureusement pu compter sur une Marine Johannès de gala. Déjà 17 points à la pause, puis 25 en fin de soirée pour MJ qui améliore son career-high sur les parquets de la W ! Des stepbacks en veux-tu en voilà en une victoire arrachée au bout de la prolongation à Washington. C’est probablement le meilleur match en carrière de Johannès (25 points à 6/13 du parking, 2 interceptions et 2 passes) qui confirme son super début de saison dans ce nouveau rôle sous le nouveau coach, Chris DeMarco.

Sa compatriote n’était pas en reste dans le backcourt. Titulaire pour ses deux premiers matchs en W, Pauline Astier a également sorti un très gros match. La meneuse termine à 18 points (6/10 au tir et 6/7 aux lancers), 7 assists, 5 rebonds et 2 interceptions décisives en prolongation. Astier inscrit 8 des 13 points du Liberty en prolongation et s’affirme déjà comme l’une des meilleures rookies de la Ligue. Avec sa ligne de stats, elle rejoint Candace Parker et Paige Bueckers dans un club très sélect.

New York a tangué mais n’a pas coulé, grâce à son duo tricolore. Favori pour le titre, Liberty enchaîne un second succès en deux matchs et s’installe en tête du classement après les trois premières soirées de la saison.

Marine Johannès a mis 25 pions à 8 sur 15 au tir aujourd’hui face à Washington dans une win en overtime.

C’est l’un des meilleurs matchs de sa vie en WNBA, elle semble être mieux utilisée cette saison. 🙌 pic.twitter.com/xmMOaNlZwg

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Pauline Astier se distingue à New York ! 🗽

Pour son deuxième match en WNBA, la Française a envoyé 18 points, 5 rebonds et 7 passes décisives en étant bien, bien clutch ! ❄️ pic.twitter.com/YYiWi08vji

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2026

Pour leur season opener à la maison, les Sparks ont pris une belle déculottée à la maison (78-105). Las Vegas prend sa revanche après avoir été ridiculisé par Phoenix la veille. On notera le superbe match de Jackie Young (20 points, 9 passes à 8/12 au tir) et l’énorme perf de Chennedy Carter en sortie de banc (22 points à 9/13). En face, les 27 points de Kelsey Plum n’ont eu aucun impact et Cameron Brink a paru dépassée (8 minutes en sortie de banc).

Chennedy Carter and Jackie Young were COOKIN’ in the @lvaces win over the Sparks! 🤩

Chennedy had 22 PTS & 2 STLS while Jackie put up 20 PTS, 9 ASTS, & 5 REBS!

WNBA Tip-Off 2026 presented by @Carmax pic.twitter.com/D0pvKI8SiD

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Dans le dernier match de la nuit, on a vu un magnifique duo Janelle/Gabby mener les Valks à leur deuxième victoire en deux matchs (95-79). Janelle Salaün a particulièrement brillé avec ses 21 points à 7/10 au tir sans être titulaire. Sélectionnée dans la All-WNBA Rookie Team en 2025, elle vient déjà se placer dans le Top 10 des meilleures scoreuses de la Ligue tout en sortant du banc cette saison.

Gabby Williams a elle soigné ses débuts à Ballhalla, la salle des Valkyries avec une ligne de stats façon minitel (19 points à 7/13 au tir et 4/9 de loin, 5 rebonds, 3 passes, 4 interceptions et 1 contre en 32 minutes). Veronica Burton y est aussi allée de son petit double-double avec 13 points 12 passes, ne laissant aucune chance à Phoenix (victoire 95-79).

Côté Mercury, on soulignera les 9 points à 3/5 de loin de Noémie Brochant. La rookie française va apporter un peu de shooting à cette équipe de Phoenix en transition après le départ de Satou Sabally durant l’intersaison.

🚨 Janelle Salaün and Gabby Williams had a NIGHT in the Bay! 🚨

Janelle sealed the deal with 21 PTS, 3 REB, & 4 3PM while Gabby had 19 PTS, 4 3PM, & 4 STLS!

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Le programme du soir :