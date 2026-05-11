En tête 3-0 dans leur série face aux Sixers, les Knicks n’ont pas fait dans le détail lors du Game 4 à Philadelphie ce dimanche soir. New York – porté par une adresse historique à 3-points – a balayé la bande de Joel Embiid pour décrocher sa deuxième qualification consécutive en Finales de Conférence Est !

Les stats du Game 4 entre Sixers et Knicks

Les Knicks voulaient en finir, et vite.

Alors que les Sixers étaient dans l’obligation de gagner pour survivre, c’est New York qui donnait l’impression d’être dos au mur. Dans l’intensité, dans l’effort, dans l’exécution, les hommes de Mike Brown ont surdominé Philly, et ça s’est rapidement transformé en carnage quand les Knicks ont commencé à enchaîner les ficelles à 3-points.

Sous l’impulsion d’un Miles McBride (titulaire à la place d’OG Anunoby blessé) en feu total dès le début de match, New York a sorti un match HISTORIQUE au tir :

11/13 à 3-points au premier quart-temps (record NBA égalé dans un quart-temps d’un match de Playoffs)

18 tirs à 3-points marqués en première mi-temps (record NBA égalé en Playoffs)

81 points marqués à la pause (deuxième plus gros total dans l’histoire des Knicks en Playoffs)

25 tirs à 3-points marqués au total (record de franchise)

144 points marqués (record de franchise en Playoffs)

Les Sixers de Joel Embiid (24 points) et Tyrese Maxey (17 points à 6/16 au tir) n’ont jamais réussi à suivre le rythme, eux qui avaient une nouvelle fois l’impression de jouer au Madison Square Garden ce soir…

LES KNICKS PLANTENT 11 PANIERS À 3PTS DANS LE 1ER QUART 🤯

Un record NBA en Playoffs !

Game 4, à suivre en direct sur Prime Video ! pic.twitter.com/FzBoUmsUK7

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 10, 2026

En explosant les Sixers sur le score de -, les Knicks enchaînent une septième victoire de suite sur ces Playoffs 2026, un autre record de franchise pour New York. Si le cinq majeur continue de tourner à plein régime avec en plus de multiples contributions en sortie de banc comme ce soir (Landry Shamet, Mitchell Robinson…), quelque chose nous dit que cette série de succès ne va pas s’arrêter de sitôt.

Depuis le Game 4 à Atlanta, la bande de Jalen Brunson est tout simplement sur un nuage, notamment sur le plan offensif où les Knicks déroulent un basket de rêve. Certes l’adresse est folle, mais c’est surtout le mouvement rapide du ballon et la capacité des joueurs à se trouver en un clin d’œil qui donnent des frissons : passes décisives (dont encore 10 pour Karl-Anthony Towns) pour seulement turnovers ce dimanche contre les Sixers, du grand art !

La force collective démontrée par les Knicks, non seulement dans le jeu offensif mais aussi dans les tâches plus ingrates (bataille du rebond et la capacité à hausser le ton en défense), fait d’eux le grand favori de la Conférence Est aujourd’hui.