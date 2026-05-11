Les Wolves égalisent à 2-2 derrière un grand Anthony Edwards (114-109), Victor Wembanyama expulsé !

Grâce à un money-time dominé, les Wolves ont remporté ce Game 4 à la maison pour revenir à 2-2 dans la série. Anthony Edwards a une nouvelle fois été héroïque tandis que la rencontre a aussi été marquée par l’expulsion de Victor Wembanyama dans le deuxième quart !

Dès les premiers instants, Anthony Edwards a montré qu’il n’était pas là pour s’incliner. 11 points dans le premier quart pour maintenir ces Wolves en vie presque à lui tout seul. Mike Conley et Naz Reid viendront ensuite apporter leur soutien avec notamment deux bombinettes de loin du premier cité.

Mais le véritable tournant du match est arrivée en début de deuxième quart-temps. Alors qu’il restait plus de 8 minutes avant le retour aux vestiaires, Victor Wembanyama, chahuté par Jaden McDaniels sur un rebond, a envoyé un énorme coup de coude dans le cou de Naz Reid pour évacuer sa frustration. Geste impardonnable qui lui fera écoper d’une faute flagrante de niveau 2. Première expulsion de la carrière du V !

VICTOR WEMBANYAMA EXCLU DU MATCH 4 FACE AUX WOLVES !!!

Coup de coude horrible et dangereux sur Naz Reid. Un geste d’humeur qui risque de coûter cher à son équipe.

Énorme faute professionnelle ! ⛔ pic.twitter.com/3j5RtE4kd3

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À partir de là, les Wolves semblaient avoir le champ libre pour remporter facilement ce Game 4, mais Dylan Harper et Stephon Castle en avaient décidé autrement. Formidable performance du collectif de San Antonio mené par sa paire d’arrière. Les Spurs compteront même jusque 8 points d’avance à 9 minutes du buzzer final… problème, Anthony Edwards n’avait pas envie de perdre.

Le dernier quart-temps EXCEPTIONNEL d’Anthony Edwards en vidéo ! 🎥

Dans un tel contexte, c’est vraiment immense ! pic.twitter.com/xqKG4bu9Bo

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Ant a sorti un quatrième quart-temps héroïque avec 16 pions à 6 sur 8 au tir (36 points à 13 sur 22 sur la rencontre entière), bien aidé par un Rudy Gobert très précieux dans les dernières minutes et un Ayo Dosunmu qui ressemblait plutôt à Ronaldinho pour sauver une remise en jeu bien hasardeuse alors que les Spurs étaient revenus à 3 petits points avec 21 secondes à jouer. Cette aile de pigeon a enterré le dernier push des Texans !

IL A SAUVÉ LA REMISE EN JEU LA PLUS IMPORTANTE DE LA SÉRIE GRÂCE À UNE AILE DE PIGEON ! 😭 pic.twitter.com/5w7FVPnHqZ https://t.co/VvmFxPCXpB

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2-2 donc dans la série qui devient sans doute celle abritant le plus de drama. À voir comment les Spurs (et Wemby) répondront une fois de retour à la maison. Et ça, ce sera dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h du matin, pour le Game 5 !