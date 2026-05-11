Auteur d’un vilain coup de coude sur Naz Reid cette nuit, Victor Wembanyama n’a pas seulement été expulsé de la rencontre, il risque aussi une suspension pour le Game 5 de la série entre les Spurs et les Wolves.

Victor Wembanyama sera-t-il sur le parquet pour la rencontre cruciale de mardi soir ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres ce matin après le mauvais geste de Victor cette nuit.

Comme c’est de coutume en NBA après une expulsion / faute flagrante, la Ligue va revoir l’action à froid pour déterminer si une sanction supplémentaire est nécessaire. Cela peut aller de l’amende jusqu’à une suspension de plusieurs matchs.

Victor Wembanyama sera-t-il suspendu après son coup de coude ?

La NBA va revoir l’action aujourd’hui pour déterminer si une sanction supplémentaire est nécessaire (amende ou suspension) après l’expulsion d’hier.

Game 5 crucial à venir entre les Spurs et les Wolves mardi soir ! pic.twitter.com/dFNNgG3fDy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2026

Si l’on se pose la question de la suspension, c’est d’abord à cause de la dangerosité du geste (coup de coude dans la gorge) et parce que ce dernier semble intentionnel. Bref, typiquement le genre de séquence qui peut pousser la Ligue à sanctionner encore plus durement Wembanyama*.

Ce qui peut jouer en faveur de Wemby, c’est son casier vierge, lui qui s’est toujours montré exemplaire en matière de comportement sur les parquets. Autre élément qui peut permettre à Victor d’éviter une suspension : son traitement par les adversaires, les Wolves n’hésitant pas à lui rentrer dedans pendant que les arbitres galèrent à vraiment protéger la star des Spurs. Ce coup de coude est surtout une réponse aux agressions physiques constantes des Loups (tout particulièrement sur l’action en question). Enfin, il y a un Game 5 crucial à venir. Adam Silver et la NBA savent qu’une suspension de Victor pourrait tout simplement déterminer l’issue de la série entre San Antonio et Minnesota.

Pour beaucoup, le vilain geste de Wembanyama rappelle le gros coup de coude de Ron Artest sur James Harden en avril 2012. Artest avait pris… sept matchs de suspension à l’époque. Rassurez-vous, Wemby ne sera pas sanctionné aussi durement. Artest était dans le collimateur de David Stern (l’ancien boss de la NBA, bien plus sévère que Silver aujourd’hui) pour ses pétages de plombs répétés et tout particulièrement l’horrible baston entre le Pistons et les Pacers en novembre 2004. Contexte radicalement différent donc.

La décision de la NBA de suspendre ou non Wemby devrait tomber ce lundi soir.

*En plus de l’expulsion, Victor Wembanyama a écopé d’une amende automatique de 2 000 dollars pour sa faute flagrante de niveau 2.