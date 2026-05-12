Alors que Victor Wembanyama – qui a évité une suspension – sera bien en tenue pour le Game 5 de ce soir entre les Spurs et les Wolves, l’incertitude règne autour de De’Aaron Fox. Le meneur de San Antonio est touché à la cheville.

C’est sur un contact avec Ayo Dosunmu que le Renard s’est blessé. Sa cheville a tourné sous le poids du joueur des Wolves, qui s’est jeté pour tenter de récupérer un ballon.

Fox est officiellement listé comme « questionable » (incertain) pour le match de ce soir.

🚨 De’Aaron Fox INCERTAIN pour le Game 5 Spurs – Wolves !

Le meneur des Spurs a été touché à la cheville lors du Game 4. Sera-t-il en tenue pour le match crucial de ce soir ?pic.twitter.com/ZRW91rQDK2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2026

Il faudra surveiller l’injury report dans les heures à venir pour en savoir plus sur le statut de De’Aaron Fox, mais ce n’est pas très rassurant sachant qu’il avait initialement pu finir le match. Ce qui l’est plus, c’est le niveau de jeu de Dylan Harper sur ces Playoffs. Le rookie, qui pourrait être titularisé en l’absence du Renard, reste sur une performance à 24 points face aux Wolves et semble avoir les épaules pour compenser un potentiel forfait de Fox.

Pour rappel, les Spurs et les Wolves sont à égalité 2-2 dans la série avant la cinquième manche cruciale de ce soir (2h).