Jason Collins, ancien joueur NBA, est décédé à l’âge de 47 ans

Quelle journée horrible. Quelques heures après l’annonce du décès de Brandon Clarke, Jason Collins, ancien joueur ayant évolué 13 ans en NBA, s’en est également allé à l’âge de 47 ans des suites de tumeurs cérébrales.

Un mardi noir pour le monde de la NBA. Jason Collins, un intérieur respecté des années 2000 est décédé à 47 ans des suites d’un gliobastome de stade 4. L’ancien des New Jersey (et Brooklyn) Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics et Washington Wizards a laissé une forte empreinte en tant que joueur, mais encore plus en tant qu’homme.

Jason Collins, ancien joueur des Nets, des Grizzlies, des Wolves, des Hawks, des Celtics et des Wizards est décédé à 47 ans des suites de tumeurs cérébrales.

Il est le 1er joueur NBA a avoir fait son coming-out.

Des énormes pensées pour sa famille, qu’il repose en paix ! 🙌❤️ https://t.co/yrWJcSlIcC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2026

Jason Collins a été le premier joueur NBA à faire son coming-out alors qu’il était encore en activité. Un exemple de courage ayant sans doute inspiré de nombreux jeunes fans partout dans le monde.

En décembre dernier, il avait révélé être atteint de cette maladie et tenter une chimiothérapie « ciblée » via des EDVs, présentée comme un système de délivrance capable de franchir la barrière hémato-encéphalique pour atteindre les tumeurs. Une méthode assez novatrice, ce qui l’avait poussé à dire qu’il voulait se battre « à fond » pour lui, mais aussi pour faire avancer la médecine.

Former NBA player, Jason Collins, was diagnosed with Stage 4 Glioblastoma this summer. Jason and his husband, Brunson, traveled to Singapore to try an experimental treatment that will give him more time. @ramonashelburne was able to sit down with him as he talks about his… pic.twitter.com/WrkQesnNwJ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 11, 2025

Jason Collins laisse derrière-lui une image d’homme génial, brave et apprécié de tous. Nos pensées se dirigent vers ses proches et sa famille. RIP.

Source texte : Shams Charania