Jason Collins traverse un nouveau combat loin des parquets. À 47 ans, l’ex-pivot des Nets a annoncé être atteint d’un glioblastome de stade 4, une tumeur cérébrale très agressive et inopérable. Déjà passé par la radiothérapie et plusieurs traitements, il explique suivre désormais des soins à Singapour pour tenter de ralentir la maladie et gagner du temps.

L’ancien pivot NBA Jason Collins (47 ans) a révélé ce jeudi 11 décembre 2025 être atteint d’un glioblastome de stade 4, une forme de tumeur cérébrale particulièrement agressive. L’ex-joueur (13 saisons NBA, six franchises) explique que la maladie s’est déclarée « très vite », avec des symptômes cognitifs (perte de mémoire, difficulté à se concentrer) qui se sont accélérés au cours de l’été.

Former NBA player, Jason Collins, was diagnosed with Stage 4 Glioblastoma this summer. Jason and his husband, Brunson, traveled to Singapore to try an experimental treatment that will give him more time. @ramonashelburne was able to sit down with him as he talks about his… pic.twitter.com/WrkQesnNwJ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 11, 2025

Collins précise que sa tumeur est inopérable et que, dans son cas, la chimiothérapie standard au temozolomide (TMZ) ne fonctionne pas à cause du profil génétique du cancer. Il décrit avoir déjà enchaîné plusieurs étapes de traitement, dont Avastin et la radiothérapie, avant de se tourner vers une option plus ciblée.

Actuellement, Jason Collins indique suivre des soins dans une clinique à Singapour, où il reçoit une chimiothérapie « ciblée » via des EDVs, présentés comme un système de délivrance capable de franchir la barrière hémato-encéphalique pour atteindre les tumeurs. Son objectif : ralentir la progression assez longtemps pour pouvoir bénéficier d’une immunothérapie personnalisée en cours de préparation. Il évoque aussi le pronostic associé au « standard of care » dans son cas, annoncé autour de 11 à 14 mois.

Figure marquante de la NBA, Collins avait déjà fait date en 2013 en devenant le premier joueur NBA en activité à faire son coming-out. Dans son témoignage, il explique aborder ce nouveau combat avec la même idée : avancer, raconter, et se battre « à fond ». Pour lui, et, espère-t-il, pour faire progresser les traitements.

Sources : The Athletic, ESPN