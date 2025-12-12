LeBron James : « Ma meilleure saison en carrière ? Je dirais 2018 »

LeBron James vient de démarrer sa 23e saison NBA et se rapproche chaque jour un peu plus de la retraite. Le King a pris un petit moment pour regarder dans le rétroviseur, et de s’exprimer sur sa meilleure version en carrière.

C’est une question qui revient souvent quand on parle de LeBron James : c’est quoi la meilleure version du King ? Son prime ultime ? Sa meilleure saison ?

Elle a été posée au King lors du dernier épisode de Mind the Game :

« Si vous me demandez quelle a été ma meilleure saison, celle où je me suis senti le plus accompli en tant que basketteur, je dirais 2018. Lors de la saison 2017-18, j’avais l’impression de pouvoir faire tout ce que je voulais sur le terrain. Offensivement, défensivement, j’avais l’impression de n’avoir aucune faiblesse. […] Cette saison-là, j’ai joué les 82 matchs et plus de 100 si on inclut les Playoffs, je n’ai pas raté le moindre match. »

LeBron 2018, ce sont deux mots qui donnent encore des cauchemars aux fans des Pacers, des Raptors et des Celtics.

Après une saison régulière à 82 matchs et des stats de 27,5 points – 8,6 rebonds – 9,1 passes à plus de 54% de réussite au tir, le King a réalisé une campagne de Playoffs absolument légendaire, emmenant des Cavs assez limités en Finales NBA à base de performances all-time : sept matchs à minimum 40 points, des actions clutch dans tous les sens, deux buzzer-beaters, LeBronto, deux masterclass en Game 7… tout ça avant même ses 51 points face à la dream team des Warriors lors du Game 1 des Finales NBA 2018, dans ce qui représente peut-être le meilleur match de sa carrière.

Si l’aventure se terminera par un sweep de Golden State (merci Gérard) et une blessure à la main, LeBron James aura absolument TOUT fait pour emmener Cleveland le plus loin possible, dans une saison marquée par de nombreuses turbulences.

Pour rappel, c’était juste après le départ de Kyrie Irving à l’été 2017, et James avait bien fait comprendre à son front office que l’effectif (avec Derrick Rose, Dwyane Wade etc) n’était pas assez compétitif pour jouer le titre. Entre posts cryptiques sur les réseaux sociaux, effort défensif très irrégulier et Free Agency à venir, LeBron a utilisé tous les moyens de pression nécessaires pour obtenir de nouvelles pièces au moment de la trade deadline. L’équipe a été rééquilibrée (arrivées de Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., George Hill, Rodney Hood) et James l’a ensuite portée vers un quatrième titre consécutif de champion à l’Est.

Durant cette saison 2017-18, LeBron avait fini deuxième au classement MVP (derrière James Harden), remportant au passage le titre de MVP du All-Star Game tout en battant le record de Michael Jordan pour le plus grand nombre de matchs consécutifs à minimum 10 points marqués (867). Série qui vient tout juste de se terminer, à 1 297 matchs.

