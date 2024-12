Les 10 plus grands matchs de la carrière de LeBron James

Considéré par certains comme le plus grand basketteur de l’histoire, et ayant repoussé toutes les limites de la longévité en NBA, LeBron James a enchaîné les performances de mutant pendant plus de deux décennies. Mais quels sont ses dix plus grands matchs en carrière ? On s’est replongés dans le parcours du King et évidemment, il y a l’embarras du choix.

Au vu des innombrables exploits de LeBron James en carrière, il a fallu mettre en place certains critères pour pouvoir faire un Top 10 cohérent. Pour choisir et classer les dix plus grands matchs de la carrière du King, on s’est notamment basés sur :

La perf’ en elle-même (stats, clutchitude, record…)

Le contexte entourant la perf’ (importance du match, enjeu…)

Victoire ou défaite de l’équipe

L’impact de la perf’ (signification dans la carrière de LeBron, impact sur une série de Playoffs…)

…

10) 61 points vs Bobcats, record en carrière

3 mars 2014

La perf’ : 61 points, 7 rebonds, 5 passes, 22/33 au tir dont 8/10 à 3-points

Obligé de jouer masqué après une fracture du nez, LeBron James bat son record au scoring lors de ce match de mars 2014 face aux Charlotte Bobcats : 61 points marqués, il n’a jamais fait mieux ni avant ni après. Et personne n’est jamais monté aussi haut dans l’histoire du Miami Heat.

Le King – en feu – plante notamment 25 pions rien que dans le troisième quart (record de franchise à Miami, record pour LeBron en un quart-temps) pour porter le Heat vers une victoire 124-107 malgré l’absence de Dwyane Wade. Si Kevin Durant détrônera le King pour le titre de MVP en 2014, cette explosion offensive rappelle alors à tout le monde que LeBron James reste bien le meilleur joueur de la planète basket.

Back when LeBron scored a career-high 61 against the Bobcats in 2014! 👑

61 PTS | 22-33 FGM | 8-10 3PM#ScoringKING pic.twitter.com/i1eZoiis6i

— NBA History (@NBAHistory) March 3, 2024

9) 38 points dans le costume de l’ennemi juré

2 décembre 2010

La perf’ : 38 points, 5 rebonds, 8 passes, 15/25 au tir

Quelques mois après “The Decision”, où LeBron James a choisi – devant les yeux de toute l’Amérique – de quitter les Cavaliers pour amener ses talents à South Beach, le King revient pour la première fois à Cleveland sous le maillot de Miami. Comme vous pouvez l’imaginer, un sacré comité d’accueil lui est réservé : l’ambiance à l’intérieur de la salle est électrique, les sifflets envers LeBron sont assourdissants, et le climat de haine est palpable. La NBA et la police de Cleveland sont même obligées de renforcer la sécurité pour éviter tout débordement.

Dans cette ambiance extrêmement hostile, et alors que les Heatles connaissent un début de saison décevant, LeBron James sort une véritable masterclass : 38 points en trois quart-temps seulement (24 rien que dans le troisième), à 60% de réussite au tir. Panier après panier, le King fait baisser un peu plus le volume des sifflets. Il se permet même de chambrer le banc des Cavs après un gros fadeaway. Bref, il humilie une nouvelle fois Cleveland et n’a même pas besoin de jouer le quatrième quart (large victoire 118-90 de Miami).

“C’est à ce moment-là que j’ai compris que LeBron n’était pas comme tout le monde” déclarera Dwyane Wade quelques années plus tard.

December 2, 2010: LeBron (@KingJames) returns to play in Cleveland w/ Miami or the first time since his July “Decision.”

In a hostile environment, the Heat beat the Cavs 118-90 & LeBron went off for 38 points (15-25 FG), 8 rebounds, 5 assists. pic.twitter.com/EMpLIhpvn4

— This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) December 2, 2020

8) Un duel all-time face à Paul Pierce

18 mai 2008

Game 7 des demi-finales de Conférence Est

La perf’ : 45 points, 5 rebonds, 6 passes, 14/29 au tir et 14/19 aux lancers-francs

Durant le premier passage de LeBron James à Cleveland, Paul Pierce et les Celtics version Big Three représentent l’obstacle numéro 1 dans sa quête du trône. Le King croise la route des Verts en demi-finales de conférence 2008, alors qu’il reste sur une participation surprise en Finales NBA l’année précédente et que Boston rêve de titre sous l’impulsion de son trio Pierce – Garnett – Allen.

Cela donne une série épique qui se finit lors d’un Game 7 au TD Garden de Boston. Un Game 7 dans lequel James tente tout, absolument tout, pour faire tomber le Big Three bostonien.

James marque 45 points en 47 minutes dans ce match à élimination directe, en terre hostile, face à la meilleure équipe et défense de saison régulière (66 victoires). Secondé par… Delonte West, il permet aux Cavs d’y croire jusque dans les dernières minutes, mais Paul Pierce (41 points) et les Celtics finissent par triompher 97-92.

La déception est grande, mais pas aussi grande que la porte par laquelle sort LeBron ce jour-là.

🎥 2008: 2nd RD GM7 vs BOS

LeBron in a loss scored the highest % of a Teams TOTAL PTS in a GM7 in NBA history (48.9%) He scored 45 out of the Cavs 92 PTS

▪️45 PTS

▪️5 REB

▪️6 AST

▪️2 STL

▪️60% TS#Witness pic.twitter.com/d1REc9uR0e

— LeBron Factory (@LeBronFactory) July 21, 2019

7) 40-18-9 sur la tronche des Pacers

20 mai 2012

Game 4 des demi-finales de Conférence Est

La perf’ : 40 points, 18 rebonds, 9 passes, 14/27 au tir et 12/16 aux lancers-francs

Nous sommes au printemps 2012. LeBron James et le Heat restent sur un énorme flop en Finales NBA la saison précédente, et n’ont pas le droit à l’erreur lors de la campagne de Playoffs cette année-là. Mais dès les demi-finales de conférence face à Indiana, les choses se corsent pour les Heatles. Chris Bosh est blessé, Dwyane Wade est à la ramasse, et LeBron James se fait même chambrer par Lance Stephenson.

Mené 2-1 par les Pacers avant un Game 4 chaud bouillant à Indiana, le Heat n’a pas le choix, il faut gagner ! LeBron le sait et se démultiplie : 19 points, 5 rebonds, 5 passes à la mi-temps pour le King. Problème : Miami est mené et plus que jamais dos au mur. Mais James monte encore d’un ton en deuxième période, bien aidé par le réveil tardif mais très bruyant de D-Wade. Le duo marque 28 des 30 points de Miami dans le troisième quart (et 38 de suite avec la fin de la première mi-temps !) pour complètement renverser la rencontre. Scoring, playmaking, défense, le King est partout et permet au Heat de l’emporter 101-93.

Au total, LeBron James termine avec 40 points, 18 rebonds et 9 passes. Il devient alors seulement le deuxième joueur de l’histoire à sortir une telle performance en Playoffs, après Elgin Baylor en… 1961. Mais surtout, cette performance retournera la série face aux Pacers, et sera l’une des plus marquantes dans son parcours vers un premier titre NBA en 2012.

LeBron James after trailing 2-1 to the pacers 2012 ecsf:

•32.7 PPG

•11.3 RPG

•8 APG

•2 SPG

•1 BPG

55.1 Fg%

80 Ft%

28.6 3P%

13.6 BPM pic.twitter.com/6uU2jHKGaB

— LBJ Stats (@BronStats) July 27, 2022

6) LeBron martyrise les Celtics en 2018

25 mai 2018

Game 6 des Finales de Conférence Est

La perf’ : 46 points, 11 rebonds, 9 passes, 17/33 au tir dont 5/7 à 3-points

La campagne de Playoffs de LeBron James en 2018 est remplie d’exploits et de matchs XXL. 44 points et un buzzer face aux Pacers au premier tour, 43 points – 14 passes et un buzzer en mode LeBronto au second tour, et puis – surtout – ce Game 6 à élimination contre Boston en Finales de Conférence Est.

Alors que les Cavaliers sont menés 3-2 par les jeunes Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown, LeBron montre qu’il reste le grand patron de l’Est. Peu importe l’adversaire, peu importe les coéquipiers, peu importe le moment et l’endroit, c’est lui le boss. Le King sort une performance royale avec 46 points – 11 rebonds – 9 passes, et deux énormes banderilles en fin de match pour forcer un Game 7 à Boston.

“C’est le meilleur joueur de la Ligue. Il a réalisé un match incroyable, je suis à court de superlatifs.” – Brad Stevens, coach des Celtics

Deux jours plus tard, lors du Game 7 à Boston, LeBron James lâchera une nouvelle masterclass (35 points, 15 rebonds, 9 passes en 48 minutes) pour qualifier les Cavaliers en Finales NBA.

LeBron goes off for 46 PTS, 11 REB, 9 AST to lead the @cavs to the W and force a GAME 7! #NBAPlayoffs | #WhateverItTakes pic.twitter.com/yrJxW2J0Vr

— NBA (@NBA) May 26, 2018

5) 37 points en Game 7 de Finales NBA

20 juin 2013

Game 7 des Finales NBA

La perf’ : 37 points, 12 rebonds, 4 passes, 12/23 au tir dont 5/10 à 3-points

Si le Game 6 des Finales NBA 2013 reste le plus mémorable de tous dans cette série (“Rebound Bosh, back-out to Allen, his 3-pointer, BANG !”), n’oublions surtout pas la masterclass de LeBron James dans le match pour le titre deux jours plus tard.

Sur la plus grande des scènes, dans le match ultime, face aux Spurs du légendaire Tim Duncan contre qui il avait perdu en 2007, le King porte le Heat vers un seconde titre NBA consécutif, validant ainsi une saison exceptionnelle (66 victoires dont 27 de suite en régulière). James marque 37 points, prend 12 rebonds, et plante cinq tirs primés alors que les Spurs avaient décidé – comme en début de série – de miser sur son irrégularité au tir extérieur.

Comme un symbole : LeBron James marque également le panier décisif dans la dernière minute, un tir mi-distance sur la tête de Kawhi Leonard qui permet à Miami de prendre quatre points d’avance. Les Spurs ne s’en relèveront pas.

LeBron remporte son deuxième titre de champion NBA, un deuxième titre de MVP des Finales, et valide définitivement sa place parmi les meilleurs joueurs de l’histoire.

Seven years ago, LeBron and the Heat clinched back-to-back titles by beating the Spurs in Game 7 🏆🏆 pic.twitter.com/C4pFXGXmvZ

— ESPN (@espn) June 20, 2020

4) La masterclass du Game 6 des Finales 2016

16 juin 2016

Game 6 des Finales NBA

La perf’ : 41 points, 8 rebonds, 11 passes, 4 steals, 3 contres, 16/27 au tir

Bien sûr, on aurait pu parler du Game 5 des Finales NBA 2016 quand LeBron score 41 points avec Kyrie Irving pour permettre à Cleveland de rester en vie contre Golden State. Bien sûr, on aurait pu parler du Game 7 de cette série mythique, dans lequel James réalise un triple-double (27-11-11) et surtout un block iconique pour porter les Cavs vers un titre légendaire. Mais son plus grand match des Finales 2016, c’est le Game 6.

41 points, 8 rebonds, 11 passes, 4 steals, 3 contres, 16/27 au tir, 3/6 à 3-points, 6/8 aux lancers-francs, seulement 1 perte de balle, et la victoire 115-101.

Poussé par le public de Cleveland mais toujours dos au mur dans la série (les Cavs sont alors menés 3-2), LeBron James fait la totale aux Warriors version 73 victoires. Draymond Green – de retour de suspension – ne peut rien faire, Stephen Curry pète les plombs, et le King rappelle au Chef (MVP unanime de la saison) que c’est toujours lui le patron de la NBA. LeBron score notamment 17 points dans le dernier quart, et 18 de suite (!!) en deuxième mi-temps.

“Ils sont foutus. Mentalement comme physiquement. Je vous le dis, ils sont foutus.” – LeBron James, dans le vestiaire après le match

La série est à égalité 3-3 et revient à Oakland pour un Game 7. On connaît la suite.

41 PTS, 8 REB, 11 AST, 4 STL, 3 BLK and the W to force game 7…

Nah LeBron was absolutely UNREAL in game 6 of the 2016 Finals 👑 pic.twitter.com/6gDZanZYwI

— Bron’s Best (@LBJsBest) October 21, 2022

3) Le Roi du Palace

31 mai 2007

Game 5 des Finales de Conférence Est

La perf’ : 48 points, 9 rebonds, 7 passes, 18/33 au tir et 10/14 aux lancers-francs

Nous sommes en 2007, LeBron James a seulement 22 ans, et évolue dans sa quatrième saison NBA. Superstar montante de la Grande Ligue, il va réaliser une performance all-time pour valider tous les superlatifs à son sujet.

L’adversaire ? Les expérimentés et rugueux Detroit Pistons, qui ont été champions NBA en 2004, finalistes en 2005, et qui jouent leur cinquième finale de conférence de suite. Le lieu ? Le très hostile Palace of Auburn Hills, l’une des salles les plus chaudes de la NBA. Le match ? Game 5 des finales de conf’, alors que la série est à égalité 2-2.

Accompagné des redoutables (non) Zydrunas Ilgauskas, Boobie Gibson et Larry Hugues, LeBron James bat à lui tout seul – littéralement – une équipe de Detroit incapable de l’arrêter. Il marque non seulement 48 points, mais il plante surtout 29 des 30 derniers de son équipe ! Dans le quatrième quart-temps et les deux prolongations qui suivent, c’est LeBron vs toute l’équipe des Pistons. Et à la fin c’est LeBron qui gagne.

Clutch comme pas permis, James marque le lay-up décisif dans les dernières secondes pour une victoire 109-107. Il quitte le parquet totalement exténué.

“On a tout essayé pour l’arrêter” diront les Pistons, abattus après le match. “C’est Jordanesque” ajoutera le commentateur Steve Kerr.

Ce jour-là, LeBron James est plus que jamais le “Chosen One”, le “King”, le “nouveau Jordan”. Deux jours plus tard, il emmènera une faible équipe de Cleveland en Finales NBA pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Légendaire !

LeBron James takes game 5 and the ECF series lead against the Pistons after starting the series down 0-2! (2007)

48 PTS

9 REB

7 AST

2 STL

55% FG pic.twitter.com/Bq7qpdf4Oa

— ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) April 24, 2024

2) 51 points face à l’armada des Warriors

31 mai 2018

Game 1 des Finales NBA

La perf’ : 51 points, 8 rebonds, 8 passes, 19/32 au tir et 10/11 aux lancers-francs

Prenez LeBron James d’un côté. Prenez Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green de l’autre. Le combat paraît bien déséquilibré. Pourtant, lors du Game 1 des Finales NBA 2018, le King est passé à un Gérard Smith de réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire.

Alors que les Warriors semblent imbattables et que LeBron est seul au monde avec Cleveland, le King réalise probablement son plus grand match en carrière si l’on prend uniquement en compte sa performance individuelle : 51 points, 8 rebonds, 8 passes dans la fournaise de l’Oracle Arena. Il devient alors seulement le sixième joueur de l’histoire à planter 50 pions dans un match de Finales NBA.

Que ce soit physiquement, techniquement ou mentalement, James est à un autre niveau que toutes les autres stars présentes en face de lui ce jour-là. Il porte Cleveland de bout en bout, même quand ça donne l’impression de craquer contre l’armada des Warriors. Ses Cavs passent même devant dans la dernière minute sur un énorme and-one puis un lay-up en pénétration.

“Je n’ai jamais vu un joueur à un tel niveau. Il était incroyable.” – Kevin Love après le match

Une décision arbitrale controversée, un lancer-franc crucial raté par George Hill puis une boulette de J.R. Smith (avec le meme légendaire qui va avec) permettront aux Warriors d’arracher la prolongation, avant de l’emporter 124-114 face à un LeBron à bout de forces. Frustré, James donnera un coup de poing dans le tableau des Cavs après le match, se faisant une contusion à la main.

Terriblement cruel, mais terriblement légendaire surtout.

51-8-8 in the NBA Finals as a -1075 underdog, and it’s not even his best performance on this day in history. pic.twitter.com/Vpbt0ehU1k

— LeBron History 🏀 (@bronhistory) May 31, 2023

1) 45-15-5 à Boston

7 juin 2012

Game 6 des Finales de Conférence Est

La perf’ : 45 points, 15 rebonds, 5 passes, 19/26 au tir

Le plus gros tournant de la carrière de LeBron James, c’est ce match à Boston le 7 juin 2012.

Restant sur une performance fantomatique lors des Finales NBA 2011, LeBron n’a pas le choix lors des Playoffs 2012 : c’est le titre ou rien. Alors quand le Heat se retrouve mené 3-2 face aux maudits Boston Celtics en Finales de Conférence Est, c’est toute la planète NBA (ou presque) qui est prête à crucifier James et les Heatles. Une nouvelle élimination prématurée en Playoffs peut ternir à jamais la legacy du King, et a même le potentiel de briser le Big Three que LeBron a formé avec Dwyane Wade et Chris Bosh deux années auparavant.

Bref, c’est le match de la peur, le match à ne pas perdre, le match le plus important de sa carrière.

Dans ce contexte de pression extrême, LeBron James ne va pas seulement briller. Il ne va pas seulement gagner. Il va terroriser tout le public de Boston, dans lequel se trouvait un certain Bill Simmons (analyste NBA et grand fan des Celtics).

“C’était comme regarder un serial killer en train de démembrer un corps et mettre les parties dans le congélateur. Tout seul, il a tué le public fou des Celtics. Ce n’était pas juste un match à élimination, c’est toute la carrière de LeBron qui était en train d’être jugée. Il n’a eu besoin que d’une heure pour dire au jury : ‘Rentrez chez vous, je suis l’un des meilleurs joueurs de l’histoire’.”

Le regard sombre, et sans dire le moindre mot, LeBron James marque 12 de ses 14 premiers tirs dont 10 de suite. Il est “dans la zone”. Les ficelles s’enchaînent et LeBron survole la concurrence, au sens propre comme au sens figuré. Il climatise rapidement le public chaud bouillant du TD Garden, pour porter le Heat vers une victoire confortable.

Sa ligne de stats au final ? 45 points (sur les 98 de son équipe) dont 30 à la mi-temps, 15 rebonds et 5 passes en 45 minutes.

Au moment de revenir aux vestiaires après le match, un fan des Celtics renverse le reste de sa bière sur la tête de LeBron. Ce dernier – véritablement en mission – poursuit son chemin. Son chemin vers les Finales NBA, vers son premier titre de champion, vers une deuxième partie de carrière légendaire qui fait peut-être de lui le meilleur joueur de l’histoire du basket.

Sans cette performance à Boston, qui sait ce que serait devenu LeBron James.

LeBron demoralized the Celtics in Game 6 of the 2012 ECF. Almost 8 years later and they still haven’t been able to recover from it.

– Down 3-2 in Boston

– Legacy on the line

45 points

15 rebounds

5 assists

73% FG (19-26)

75.1 TS%

76.9 eFG% pic.twitter.com/hX0i9oaTUp

— ★ ClutchLBJ ★ (@ClutchLBJ) December 18, 2019

Quelques mentions (beaucoup même) :