Le menu de la nuit en NBA était sacrément copieux. 11 matchs, de l’enjeu partout à une semaine de la fin de la saison, des Français qui performent… bref pas mal de petites choses à surveiller. On vous résume tout ça ?

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Coby White termine la saison en boulet de canon et s’est occupé du matricule des Hornets tôt hier soir avec 37 points.

Les Raptors n’étaient pas assez mauvais pour perdre à Brooklyn.

Énorme match des Lakers à OKC, adresse de folie et victoire dans les grandes largeurs.

Aucun lancer tiré par Shai Gilgeous-Alexander, ça a du lui faire tout drôle.

147 pions inscrits par les Hawks face au Jazz, ça cogne fort au pays du tanking.

Victoire aisée des Celtics face aux Sorciers de Washington, qui n’auront pas beaucoup fait de magie cette saison.

Les Kings sont allés gagner à Cleveland grâce à un énorme trio LaVine / Sabonis / DeRozan.

Victoire des Blazers face aux Spurs, dans un match sponsorisé par Ventremou Entertainment.

Jalen Brunson était de retour pour les Knicks, avec une victoire face aux Suns.

Les Suns qui sont quasiment éliminés de la course aux Playoffs…

Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic avec 41 points (21 dans le premier quart), 15 rebonds et 13 passes, sacrée phrase de zinzin.

Les Nuggets n’en ont pas profité et ont perdu à la maison contre les Pacers.

Les Bucks ont fini par prendre la mesure des Pels, absolument personne n’en doutait.

Les Rockets ont dressé Stephen Curry (3 points seulement) et les Warriors, Dillon Brooks a été énorme des deux côtés du terrain et Amen Thompson mérite le DPOY juste pour ce match.

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté ont participé à la défaite des Hornets face aux Bulls, sobrement, discrètement, en sortie de banc.

Zaccharie Risacher a inscrit 16 points face au Jazz.

Rayan Rupert a eu droit à 24 minutes face aux Spurs.

Alex Sarr a fait ce qu’il pouvait contre les Celtics (16 points).

Pacôme Dadiet et Ousmane Dieng n’ont pas joué/

Le highlight de la nuit (parce que c’est son seul panier)

