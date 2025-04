Il y avait cinq français sur les parquets NBA cette nuit. On fait le point sur la forme de chacun, à une semaine de la fin de la saison, avec un Zaccharie Risacher qui préchauffe tranquillement avant le play-in tournament.

Résultats de la nuit :

Tidjane Salaün

6 points, 6 rebonds et 3 passes, on soufflerait bien à Charles Lee de le mettre titulaire pour les derniers matchs mais on ne voudrait pas interférer.

Moussa Diabaté

8 points, 7 rebonds et 2 steals en sortie de banc pour le Mouss, on termine la saison tranquille avant des vacances bien méritées.

Ousmane Dieng

Il n’a pas participé à la large défaite du Thunder face aux Lakers, il ne participe d’ailleurs pas non plus aux larges victoires.

Zaccharie Risacher

16 points, 2 rebonds et 2 passes à l’occasion de la démo offensive (147 points) des Hawks face au Jazz.

Alexandre Sarr

Pas facile de se cogner la défense des Celtics, mais Alex s’en est plutôt pas mal sorti avec 16 points, 4 rebonds et 2 passes.

Rayan Rupert

7 points, 3 passes et 3 steals en… 24 minutes de jeu, Chauncey Billups aura donc attendu que les Blazers ne jouent plus rien pour enfin faire jouer le jeune Français.

Sidy Cissoko

On ne peut pas en dire autant de Sidy Cissoko, si ça se trouve Billups ne sait même pas qu’il existe.

Pacôme Dadiet

On rappelle à Tom Thibodeau que les Knicks sont sûrs de finir troisièmes. Il a entendu le pépé ?

Le programme de la nuit prochaine :