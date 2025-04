Coby White et les Bulls en promenade à Charlotte (131-117)

Après avoir pris les commandes dans le second quart-temps, les Bulls n’ont plus jamais été inquiétés ce soir du côté de Charlotte. (131-117) Coby White (37 points) et Josh Giddey (23 points, 10 rebonds, 8 passes) ont encore été très bons.

Pour les stats de ce match, c’est par ici

Pas trop de suspense pour débuter cette soirée NBA du dimanche. Les Bulls, un bon cran au-dessus, n’ont jamais laissé trop d’espoir aux Hornets. Sans LaMelo Ball ni Brandon Miller, la marche était beaucoup trop haute pour Charlotte.

Après un premier quart-temps équilibré marqué par l’efficacité d’un Jusuf Nurkic en forme, les deux équipes se suivaient de près. Et puis la paire Josh Giddey – Coby White a tout explosé dans le second quart-temps, permettant aux Bulls de rentrer aux vestiaires avec un matelas confortable de 20 points d’avance.

Largement au-dessus, Chicago a ensuite déjoué un peu au retour du break, perdant trop de ballons et n’arrivant pas à mettre ses shoots. Mais même si les Hornets avaient réduit de moitié leur retard, jamais les Bulls n’ont été vraiment inquiétés, trouvant toujours le moyen de conserver une quinzaine de points d’avance.

Le “money time’ n’a ainsi pas offert de grandes émotions, avec Coby White qui a pu finir sa nouvelle grosse soirée au scoring. Les Français Tidjane Salaün (6 points, 6 rebonds, 3 passes) et Moussa Diabaté (8 points, 7 rebonds) ont pu un peu noircir la feuille, dans une fin de match où ils ont eu plus d’occasions de se montrer.

Au classement, les Bulls reviennent quasiment à hauteur des Hawks pour la 8ème place, Atlanta jouant plus tard face au Jazz. Les Hornets eux, continuent d’attendre patiemment la prochaine Draft avec une nouvelle défaite.