Malgré la douleur de l’élimination en demi-finale de la March Madness, Cooper Flagg va pouvoir se réconforter (un peu) avec une armoire pleine de récompenses. Ce dimanche, il a ajouté un nouveau trophée de joueur de l’année à sa collection.

Attendu comme le futur premier choix de la Draft NBA 2025, Cooper Flagg en a très probablement fini avec la NCAA suite à sa défaite face à Houston à la March Madness. Pour autant, le prodige de Duke aura marqué le championnat universitaire de son empreinte, avec notamment une flopée de trophées individuels, symboles de sa domination cette saison du côté de la fac.

Déjà élu joueur de l’année en NCAA par l’Associated Press, mais aussi via le trophée Oscar Robertson, Flagg a aussi récupéré le Naismith College Player of the Year Trophy ce dimanche, et avant cela le NABC Player of the Year et le Wooden Award, lesquels récompensent (aussi) le meilleur joueur de l’année en NCAA. On rappelle que Cooper Flagg n’est que le 4ème freshman (étudiant de première année) à être choisi comme joueur de l’année en NCAA après Anthony Davis, Kevin Durant et Zion Williamson. Outre les récompenses nationales, Flagg avait aussi fait le plein au sein de sa conférence (la ACC).

YOUR 2025 @NaismithTrophy WINNER IS COOPER FLAGG 👏 pic.twitter.com/ZEo0xNEtYv

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 6, 2025

Palmarès complet de Cooper Flagg sur son année NCAA :