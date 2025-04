Le combiné du NBA Sunday : les Nuggets et Shai Gilgeous-Alexander pour une cote à 2,01

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 6 avril 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 11 matchs au programme, dont trois sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Hornets (4,10) – Bulls (1,23)

21h30 : Nets (2,25) – Raptors (1,63)

21h30 : Thunder (1,30) – Lakers (3,70)

0h : Hawks (1,12) – Jazz (5,90)

0h : Celtics (1,02) – Wizards (12)

0h : Cavs (1,20) – Kings (4,40)

0h : Blazers (1,54) – Spurs (2,45)

Spurs (2,45) 1h : Knicks (1,25) – Suns (4,00)

2h : Nuggets (1,38) – Pacers (2,95)

2h30 : Warriors (1,51) – Rockets (2,50)

2h30 : Pelicans (3,75) – Bucks (1,29)

Le combiné du NBA Sunday

Les Nuggets battent les Pacers + Shai Gilgeous-Alexander réalise au moins 20 points, 3 rebonds et 5 passes contre les Lakers (2,01) : un combiné assez intrigant ce dimanche avec d’un côté des Nuggets qui doivent se réveiller à la maison après 3 défaites de suite. Ce ne sera pas facile, surtout que les Pacers sont solides sur cette fin de saison. Avec ou sans Jamal Murray (incertain), Denver se doit de gagner pour ne pas glisser au classement. On mise aussi sur Shai face aux Lakers dans l’un des gros matchs de la soirée. 20 points, c’est une promenade pour SGA, et le combo 20/3/5, il l’a réalisé six fois sur les huit derniers matchs. Une fois de plus ce dimanche soir ?



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).