Encore une semaine avant la fin de la saison régulière, et ça ne rigole pas du tout. Onze matchs ce soir, de 19h à 5h du matin, pour essayer d’y voir un tout petit peu plus clair au classement. Envoyez le programme !

Le programme NBA du soir

19h : Hornets – Bulls

21h30 : Nets – Raptors

21h30 : Thunder – Lakers

0h : Hawks – Jazz

0h : Celtics – Wizards

0h : Cavs – Kings

0h : Blazers – Spurs

1h : Knicks – Suns

2h : Nuggets – Pacers

2h30 : Warriors – Rockets

2h30 : Pelicans – Bucks

Le match à ne pas rater : Warriors – Rockets

Les Rockets sont à deux doigts de valider leur deuxième place à l’Ouest mais devront encore faire un peu de boulot, les Warriors sont englués dans une terrible bataille et pourraient finir entre la troisième et la… huitième place. Saveur particulière car, en sus, cette match-up pourrait bien être l’une des quatre affiches du premier tour, et pour couronner le tout Stephen Curry joue depuis quelques matchs comme si on était en 2016. Jalen Green et Alperen Sengun en attaque, Dillon Brooks ou Jabari Smith en défense, les excellents Amen Thompson ou Tari Eason… tant de joueurs capables d’emmerder des Warriors en mission, et autant de raisons qui nous poussent à faire de ce match un immanquable.

Mais aussi

Si vous ne regardez pas Hornets – Bulls à 19h on ne vous en veut pas, ça veut juste dire que vous êtes quelqu’un de socialement adapté.

Nets – Raptors ? Voir à la ligne ci-dessus, et rajoutez un superbe Thunder – Lakers à la même heure, déso mais il faut faire un choix.

Les Hawks face au Jazz, les Celtics face aux Wizards, logiquement ça déroule.

Les Cavs tenteront d’aller chercher une 63è victoire face aux Kings.

Les Blazers face aux Spurs, délicieux ventre mou.

Les Knicks profiteront peut-être de ce back-to-back pour reposer les cadres, nan on déconne (et ça ne fait pas rire Thibodeau).

Nikola Jokic tentera-t-il le 75/25/25 ?

Giannis Antetokounmpo a un troisième énorme triple-double consécutif dans le viseur, pas sûr que les Pels ne puissent y faire quoi que ce soit.

Les Français en lice

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté (Hornets) mangeront du Taureau à 19h.

Ousmane Dieng (Thunder) pourrait être en bout de bout de bout de banc contre les Lakers.

Zaccharie Risacher (Hawks) face au Jazz, Alexandre Sarr (Wizards) à Boston

Rayan Rupert (Blazers) avec encore du temps de jeu contre les Spurs ?

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici