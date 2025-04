C’était le gros évènement de la nuit aux États-Unis, sans manquer de respect à Anthony Edwards ou Giannis Antetokounmpo. Gators vs Tigers et Blue Devils vs Cougars, ça sonne très movie mais c’est bien de NCAA dont il s’agit, et ce matin coup de tonnerre sur la March Madness : Cooper Flagg et Duke ne joueront pas la finale.

Terrible désillusion pour les Blue Devils de Duke et leur héros Cooper Flagg.

HOUSTON WITH A COMEBACK FOR THE AGES 😱

THE COUGARS ARE OFF TO THE #NATIONALCHAMPIONSHIP GAME 👏#MarchMadness @UHCougarMBK pic.twitter.com/0VKD3tixoi

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 6, 2025

L’Alamodome de San Antonio restera donc l’écrin qui a vu – très probablement – le dernier match NCAA de Cooper Flagg. Une défaite, la quatrième de la saison seulement pour Duke, mais évidemment au plus mauvais moment. Un petit 9-0 encaissé en une minute pour terminer le match et donc la saison, et voilà comment les Cougars chers à Hakeem Olajuwon – présent en tribune – ont donc mis à terre le petit prince et ses collègues Devils.

Auteur de 27 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 steals et 3 contres, Cooper Flagg avait notamment lâché un énorme and one en première mi-temps mais, mieux défendu en deuxième et face à des Cougars portés par Brigitte L.J. Cryer, Duke allait finir par s’incliner, incapable de scorer dans un money time irrespirable.

RIDICULOUS FINISH FROM COOPER FLAGG 😱#MarchMadness pic.twitter.com/jEexF0sGdw

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 6, 2025



Nommé Joueur de l’année quelques heures auparavant, le freshman de Duke termine sa saison sur une fausse note, ce qui ne devrait pas l’empêcher d’être drafté en n°1 en juin prochain et de débarquer cet été en NBA avec l’étiquette d’une éventuelle “Next Best Thing” en NBA.

Pour ce qui est de cette March Madness, la finale opposera donc lundi soir les Cougars de Houston aux… Gators de Florida, vainqueurs un peu plus tôt des Tigers d’Auburn grâce notamment à un Walter Clayton Jr. exceptionnel (34 points). Personne n’avait scoré plus de 30 points deux fois de suite entre l’Elite Eight et les demi-finales depuis… Larry Bird, ça promet pour lundi soir. Nous on sera là pour le prendre en flag mais sans Cooper, et on termine donc ce papier sur cette blague honteuse.