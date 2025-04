Petit programme NBA ce soir avec seulement cinq matchs au menu, Final Four de la March Madness oblige. Cela commence dès 21h avec Hawks – Knicks.

Le programme NBA du soir

21h : Hawks – Knicks

1h : Pistons – Grizzlies

1h : Sixers – Wolves

2h : Heat – Bucks

4h30 : Clippers – Mavericks

Le match à ne pas rater : Pistons – Grizzlies

Un petit duel de meneurs entre Ja Morant et Cade Cunningham, ça vous chauffe ? Cela tombe bien car c’est au programme du soir. Cade devrait en effet faire son retour après plusieurs matchs d’absence, histoire de fêter la qualification des Pistons en Playoffs. Côté Grizzlies, chaque match compte en vue de la postseason à l’Ouest, et Morant tentera de réaliser les mêmes exploits qu’à Miami quand il a inscrit le tir de la victoire au buzzer. S’il pouvait juste éviter les célébrations “arme à feu”, ce serait pas mal.

SATURDAY HOOPS 🏀

▪️ NYK/ATL meet in East clash

▪️ MEM (West #8) vs. DET (East #5)

▪️ MIN (West #6) goes for 5th straight

▪️ Giannis, MIL back in action after Thursday’s historic showing

▪️ DAL (West #9) and LAC (West #7) run it back pic.twitter.com/FXNGhMWtIc

— NBA (@NBA) April 5, 2025

Les autres affiches du soir ne font pas forcément rêver, même si le remake de Clippers – Mavs peut faire des étincelles quand on connaît les enjeux à l’Ouest.

Si ça ne vous tente pas, sachez qu’il y a toujours le Final Four de la March Madness cette nuit !

Les Français en lice

Zaccharie Risacher face aux Knicks, avec on l’espère Pacôme Dadiet.

Nico Batum face aux Mavs.

Rudy Gobert sur les terres de Guerschon Yabusele.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici