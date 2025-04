Alors qu’on savait déjà que Carmelo Anthony et Dwight Howard entreraient tous les deux au Hall of Fame cette année, on connaît désormais la liste complète des futurs intronisé(e)s. Celle-ci vient d’être dévoilée, avec notamment Sue Bird et Maya Moore en vedettes.

Pas de doute, la cuvée 2025 du Hall of Fame a de la gueule.

Deux légendes du basket féminin viennent en effet de s’ajouter à une liste qui contenait déjà Melo et Dwight Howard.

Sue Bird est logiquement considérée comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de la WNBA, avec notamment quatre titres de champion remportés dans trois décennies différentes avec le Seattle Storm. Bird a aussi décroché cinq médailles d’or olympiques et quatre fois la Coupe du Monde avec Team USA, deux titres de champion NCAA (UConn), et cinq fois l’EuroLeague féminine.

Quant à Maya Moore, elle ne possède pas la longévité de Sue Bird mais elle a quasiment tout raflé durant ses sept années en WNBA : quatre fois championne, une fois MVP des Finales, et une fois MVP de la ligue. Tout ça avec le Minnesota Lynx. Moore a également deux médailles d’or olympiques autour du cou et deux titres de championne du monde. Comme Bird, elle est passée par l’université d’UConn, avec deux titres universitaires au compteur tout en restant invaincue (90 victoires de suite) ! Enfin, Maya Moore a aussi remporté l’EuroLeague à deux reprises.

Si le palmarès individuel et collectif de Maya Moore est long comme le bras, sa plus belle victoire se situe sans doute hors des terrains, elle qui avait décidé d’arrêter sa carrière en 2019 pour défendre la cause de Jonathan Irons, Afro-Américain condamné à tort à 50 ans de prison. Ils se marieront par la suite avant de devenir parents. Une magnifique histoire !

🚨 Sue Bird et Maya Moore au Hall of Fame, deux IMMENSES basketteuses dans la même cuvée !! https://t.co/UbiTmzEHgV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2025

La liste complète des intronisé(e)s au Hall of Fame 2025 :

Carmelo Anthony

Dwight Howard

Sue Bird

Maya Moore

Sylvia Fowles (ancienne star WNBA)

Danny Crawford (ancien arbitre NBA)

La “Redeem Team” de 2008 (Team USA)

Billy Donovan (coach, deux titres de champion NCAA)

Micky Arison (propriétaire du Miami Heat)

Source texte : Shams Charania