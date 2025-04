Aujourd’hui au Hall of Fame, Dwyane Wade a réalisé le premier grand exploit de sa carrière à la March Madness. C’était en 2003 quand il a porté Marquette vers une apparition surprise au Final Four du tournoi. Retour sur sa performance XXL contre Kentucky, qui lui a permis de changer de dimension avant la Draft NBA.

Contrairement aux universités de Duke, Auburn, Houston et Florida, qui participent tous au Final Four de la March Madness 2025, celle de Marquette doit continuer de patienter avant de retrouver l’atmosphère unique du dernier carré. Cela fait 22 ans que la petite université basée à Milwaukee n’a pas goûté aux demi-finales nationales. 22 ans depuis l’authentique exploit d’un certain Dwyane Wade.

Nous sommes le 28 mars 2003, à Minneapolis.

Ce jour-là, les Golden Eagles de Marquette croisent la route des Kentucky Wildcats, l’une des universités les plus prestigieuses du basket universitaire et parmi les favoris de la March Madness. Malgré la belle saison de Marquette, ils ne sont donc pas nombreux à miser sur les Golden Eagles. Kentucky reste sur 26 victoires de suite et semble suffisamment armé en défense pour éviter l’upset.

Sauf qu’il ne suffira que de quelques minutes dans cette rencontre pour semer le doute et faire transpirer les nombreux fans des Wildcats. C’est à ce moment-là qu’un certain numéro 3 originaire des bas-fonds de Chicago entre dans la danse.

Si son talent commence alors à être reconnu à travers l’Amérique, Dwyane Wade n’est pas encore Dwyane Wade à l’époque. Mais en l’espace de seulement 40 minutes, il va changer de dimension.

L’arrière de Marquette enchaîne les actions décisives tout au long de la rencontre pour réaliser une véritable masterclass. Sur tous les fronts, à la fois agressif et altruiste, il fait hyper mal à Kentucky des deux côtés du terrain. Ses stats ? Elles parlent d’elles-mêmes : 29 points, 11 rebonds, 11 passes, 4 contres, 1 interception, 1 gros poster, le tout à 11/16 au tir. C’est alors seulement le quatrième triple-double de l’histoire de la March Madness.

La performance est royale et sous son impulsion, les Golden Eagles se sentent pousser des ailes. Wade emmène Marquette vers une victoire retentissante 83-69 avec l’aide précieuse de Robert Jackson (24 points, 15 rebonds) et le sniper Steve Novak (16 points). De toute la saison, Kentucky n’avait jamais encaissé autant de points, sauf à une reprise.

Mais ça, c’était avant que D-Wade active – déjà – le mode “Flash”.

MVP de la Midwest Region après ce match, Dwyane Wade vient véritablement de marquer les esprits et d’illuminer le regard des spectateurs. Parmi eux ? Un certain Pat Riley, ancien produit de Kentucky et patron du Miami Heat, qui possède cette année-là le cinquième choix de la Draft NBA.

“Ce jour-là, j’ai vu le futur du Miami Heat” racontera Patoche un peu plus tard.

La suite, on la connaît.