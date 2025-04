Nous venons de passer au mois d’avril mais la March Madness est sur le point de battre son plein. C’est en effet l’heure du Final Four, avec les demi-finales cette nuit et la grande finale ce lundi. Qui de Duke, Auburn, Florida ou Houston décrochera son ticket pour tenter de remporter le titre suprême à l’Alamodome (San Antonio) ?

Check out the Alamodome 👀 #MFinalFour pic.twitter.com/TFVHnzvSO9

— NCAA Men’s Final Four (@MFinalFour) April 4, 2025

Final Four de la March Madness : les affiches

0h09 : Auburn (#1) – Florida (#1)

La plus grande question qui entoure ce premier match du Final Four, c’est l’état de santé de Johni Broome. L’intérieur star d’Auburn s’est blessé au coude lors de la rencontre précédente et a fini cette dernière en étant clairement limité. Récemment interrogé sur son état de santé, Broome assure qu’il sera à “100%” samedi, de quoi consolider les chances des Tigers.

Si Johni – candidat Joueur de l’Année en NCAA – évolue à son niveau habituel, Auburn aura ses chances pour décrocher son ticket pour la finale de la March Madness. Dans le cas contraire, ses copains devront hausser le ton, de Tahaad Pettiford à Denver Jones (exceptionnels lors du Sweet 16) en passant par Chad Baker-Mazara ou encore Miles Kelly.

Du côté de Florida, l’objectif sera évidemment de limiter l’impact de Broome en le faisant travailler au maximum, mais aussi de proposer le même type de performance offensive que lors de la victoire des Gators à Auburn début février. Sous l’impulsion de leur excellent meneur Walter Clayton Jr. et d’un collectif solide, Florida s’était imposé en patron : 90 points marqués, 13 tirs primés, 48% de réussite au tir, 22 passes décisives. Le potentiel offensif des Gators associé à leur capacité à prendre feu sur de courtes séquences (notamment en fin de match) peut faire basculer la rencontre en leur faveur.

And Then There Were Four! 🏀

👉 https://t.co/jdli6vv20n

🏆 https://t.co/Y79YALcKzg

🎟️ https://t.co/ZtFoBNXj9J#MFinalFour pic.twitter.com/PbboziNCIx

— NCAA Men’s Final Four (@MFinalFour) March 31, 2025

2h49 : Duke (#1) – Houston (#1)

Avec du talent à quasiment tous les niveaux et leur phénomène Cooper Flagg, les Duke Blue Devils font logiquement figure de favoris. Leur large victoire (85-65) contre Alabama – qui possédait l’une des meilleures attaques NCAA – a apporté une preuve supplémentaire de la grosse solidité du groupe de Jon Scheyer.

Défensivement c’est très costaud, offensivement c’est redoutable, et ils sont nombreux à pouvoir step-up quand il le faut : derrière Flagg, l’autre freshman Kon Knueppel est en pleine bourre en ce moment. Tyrese Proctor est lui capable de prendre feu à tout moment. Quant au pivot de première année Khaman Maluach, il représente l’une des plus grosses forces de dissuasion qui existent en NCAA.

Pour espérer rivaliser avec Duke, Houston devra s’appuyer sur son point fort : l’agressivité défensive. Les Cougars possèdent tout simplement la meilleure défense du pays avec seulement 58,3 points encaissés en moyenne. Lors de l’Elite Eight, Houston a réussi à limiter Tennessee à seulement… 15 points en première mi-temps. Les Cougars de Kelvin Sampson ont aussi l’avantage de l’expérience, avec leurs joueurs majeurs qui sont quasiment tous junior ou senior et qui connaissent bien la March Madness. Cela peut jouer sur la grande scène du Final Four.

Les stars à suivre : Cooper Flagg mais pas que

Cooper Flagg (Duke) : on n’a plus besoin de le présenter mais on va le faire quand même. Favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2025 et tout juste élu AP Player of the Year, Cooper Flagg répond à toutes les attentes cette saison, tout particulièrement durant la March Madness. S’il n’a pas joué son meilleur match lors du tour précédent contre Alabama, le phénomène de Duke a d’ores et déjà montré qu’il était au-dessus du lot. Flagg peut marquer l’histoire de la March Madness en portant Duke vers le titre en tant que freshman, comme Anthony Davis et Carmelo Anthony avant lui.

Cooper Flagg has been making his case for National Player of the Year all Tournament long 😤

Watch Flagg and @DukeMBB take on Houston in the Final Four this Saturday at 8:49PM ET on @CBS and @paramountplus pic.twitter.com/XIuwQo6XUz

— CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) April 2, 2025

Johni Broome (Auburn) : comme indiqué au-dessus, l’état de santé de Johni Broome reste un point d’interrogation. Mais la résilience qu’il a montrée lors de l’Elite Eight prouve qu’il a les épaules pour porter Auburn vers les sommets, en plus du talent qu’on lui connaissait déjà. Broome, c’est tout simplement l’un des joueurs les plus dominants du pays, avec des moyennes de 19 points, 11 rebonds, 3 passes et 2 contres sur l’ensemble de la saison NCAA. Petit rappel de ses deux dernières perfs en March Madness : un 22-16 et un 25-14. Jamais deux sans trois contre Florida ?

Walter Clayton Jr. (Florida) : si vous kiffez Stephen Curry, on vous conseille de regarder attentivement Walter Clayton Jr.. Le meneur star de Florida enchaîne les exploits dans le money-time durant cette March Madness, sortant Florida de plusieurs situations bien tendues. Scoreur, passeur, sniper et redoutable clutch player, Clayton Jr. n’est pas candidat pour être Joueur de l’Année par hasard. Va-t-il nous sortir un nouvel exploit de son chapeau sur la grande scène du Final Four ?

L.J. Cryer (Houston) : parmi la liste des stars de ce Final Four 2025, il n’y en a qu’un qui peut se targuer d’avoir déjà remporté un titre de champion NCAA. Et ce gars-là, c’est le guard de Houston L.J. Cryer. Dans un rôle mineur chez les Baylor Bears de 2021 (où évoluait Davion Mitchell), Cryer a pu goûter à l’ivresse d’un titre et voudra utiliser cette expérience pour booster les Cougars. Aujourd’hui leader offensif de Houston (plus de 15 points par match, 42% à 3-points), L.J. Cryer peut-il faire pleurer Duke à travers une grosse performance ?

L’endroit : bienvenue à l’Alamodome

Comme chaque année, le Final Four de la March Madness se déroule dans un grand stade et non dans une salle traditionnelle de basket. Pour l’édition 2025, le dernier carré se déroule du côté de San Antonio, à l’Alamodome.

L’Alamodome est un lieu bien connu des fans de basket, puisque c’était la maison des San Antonio Spurs entre 1993 et 2002, avant qu’ils ne déménagent dans leur salle actuelle. David Robinson y a réalisé ses plus grands exploits, tandis que les Spurs ont remporté leur premier titre dans cette arène en 1999 après l’arrivée de Tim Duncan. Pour honorer ces glorieuses années et son cinquantième anniversaire, la franchise de San Antonio a accueilli les Golden State Warriors le 13 janvier 2023, établissant un nouveau record d’affluence pour un match de saison régulière NBA avec 68 323 spectateurs.

L’Alamodome est une salle à multiples configurations, qui accueille principalement des matchs de football américain de nos jours. Mais en l’espace d’un week-end, c’est donc le basket qui va reprendre ses droits à travers le Final Four de la March Madness. C’est la cinquième fois que l’événement phare du basket universitaire se déroule à l’Alamodome. Le Final Four avait en effet posé ses valises à San Antonio en 1998, 2004, 2008 (coucou Mario Chalmers) et 2018.

Plus de 70 000 personnes sont attendues cette année dans le Texas pour voir Duke, Auburn, Houston (qui sera en quelque sorte “à domicile”) et Florida batailler pour le titre suprême. Sachez que ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire de la March Madness que les quatre têtes de série #1 se retrouvent au Final Four. La première ? C’était en 2008, déjà à San Antonio.

Alors, qui fera de l’Alamodome la terre de son plus beau succès ?