L’Elite 8 de la March Madness a rendu son verdict ce week-end : Duke, Florida, Houston et Auburn iront au Final Four ! Les quatre têtes de série #1 ont fait respecter la hiérarchie en décrochant leur ticket pour le dernier carré à San Antonio dans une semaine. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

Florida (#1) – Texas Tech (#3) : 84-79

Résumé : Walter Clayton Jr. imite Stephen Curry et envoie Florida au Final Four.

Duke (#1) – Alabama (#2) : 85-65

Résumé : Cooper Flagg et Duke disputeront le Final Four de NCAA.

Houston (#1) – Tennessee (#2) : 69-50

Houston sans problème face à Tennessee

Quand vous marquez seulement 15 points en première mi-temps et que vous ratez vos 14 premiers tirs à 3-points, vous avez peu de chances de gagner un match de basket.

Tennessee en a fait l’amère expérience dimanche soir face à la défense impénétrable de Houston, qui a complètement étouffé les Volunteers. Les Cougars de H-Town en ont profité pour prendre une vingtaine de points d’avance en première mi-temps. Les Vols sont revenus plus inspirés en seconde période sous l’impulsion notamment de leur sixième homme Jordan Gainey (17 points), et ont réussi à réduire l’écart jusqu’à dix points. Mais trois tirs primés d’Emanuel Sharp ont définitivement mis fin aux faibles espoirs de Tennessee.

L’université de Houston rejoint ainsi le Final Four de la March Madness pour la septième fois de son histoire, et la deuxième fois sous les ordres de Kelvin Sampson (après 2021).

YOUR MIDWEST REGIONAL CHAMPIONS: THE HOUSTON COUGARS 🏆#MarchMadness @UHCougarMBK pic.twitter.com/xhrwf5zMG3

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

Johni Broome (Auburn) héroïque

Finaliste pour être Joueur de l’Année en NCAA, l’intérieur Johni Broome a montré une fois de plus pourquoi il est l’un des basketteurs les plus dominants du pays. Même une blessure n’a pas pu l’arrêter.

Portant l’équipe d’Auburn pendant les trois quarts du match, Broome a dû quitter ses coéquipiers après une vilaine chute, blessé au coude droit. “C’est terminé” a indiqué le joueur star des Tigers pendant qu’il quittait le terrain, sa mère le rejoignant au moment de rentrer au vestiaire.

Johni Broome went down with an apparent injury during the Elite Eight.

He was able to walk off the court. pic.twitter.com/h6EDfKSQyN

— SportsCenter (@SportsCenter) March 30, 2025

Mais quelques instants plus tard : miracle. Johni est revenu en jeu sous l’ovation du public. Encore mieux, il a planté un 3-points pour donner 12 points d’avance à Auburn avec moins de cinq minutes à jouer.

“C’était un moment à la Willis Reed.” – Bruce Pearl, coach des Tigers

Auteur de 25 points et 14 rebonds à 10/13 au tir, Johni Broome a pu finir le match et permettre à Auburn de s’imposer 70-64. Les Tigers vont participer seulement au deuxième Final Four de leur histoire le week-end prochain, avec on l’espère Broome en tenue.

Johni Broome. Absolute cinema 🙌

He returns from the locker room to a HUGE ovation and immediately knocks down the triple 👏#MarchMadness @AuburnMBB pic.twitter.com/pCNSPfCZuV

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

En se qualifiant pour le dernier carré, Auburn a rejoint Duke, Houston et Florida. C’est la deuxième fois dans l’histoire de la March Madness – après 2008 – que les quatre têtes de série #1 sont au Final Four.

Quelques highlights

EMANUEL SHARP COMING UP BIG FROM DOWNTOWN 🏹#MarchMadness @UHCougarMBK pic.twitter.com/2IIJlwPnRZ

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

Okpara blocks it off the backboard 🚫#MarchMadness @Vol_Hoops pic.twitter.com/F0enX93ZY1

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

DENVER JONES WITH THE CIRCUS SHOT 🤯#MarchMadness @AuburnMBB pic.twitter.com/VH22nipkUf

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

JOHNI BROOME WITH AUTHORITY 🔨#MarchMadness @AuburnMBB pic.twitter.com/8XuCJGJwKO

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

AND-1 TAHAAD PETTIFORD 🗣️#MarchMadness pic.twitter.com/DEqxyidKbf

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

THE BALL MOVEMENT 🤩#MarchMadness @AuburnMBB pic.twitter.com/qROwtzKMeQ

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

Coen Carr goes baseline for the jam 😤#MarchMadness @MSU_Basketball pic.twitter.com/HfL1WUlfyn

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025

Les affiches du Final Four de la March Madness

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 avril :