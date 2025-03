Pour le premier stop de la SuperLeague Pro 3×3, l’équipe de 3×3 Toulouse a du faire sans Franck Seguela, gêné par une douleur à la voûte plantaire. Et à 3 contre 4 toute la journée, à un moment donné ça coince…

La journée d’hier avait été gérée parfaitement, celle d’aujourd’hui a commencé comme un conte de fée mais a terminé comme un film de David Fincher.

Le 3×3 est un sport terrible physiquement, et après le quart de finale le héros du match Hugo Suhard résumait parfaitement l’état d’esprit sur le demi-terrain :

“Au 5×5 on fait un peu la gueule quand on sort, mais au 3×3 c’est un soulagement”

Sauf qu’aujourd’hui, pour Toulouse… pas de changement. Pas de Franck Seguela, blessé et obligé de jouer les coachs de luxe sur le bord du terrain, et le trio Paul Djoko / Hugo Suhard / Jules Rambaut aura donc du assumer seul 100% des deux matchs disputés par l’équipe du Trois-Un.

Le premier face aux Américains de Los Angeles ? Une masterclass catégorie suspense. Début de match géré de main de maître notamment au niveau des fautes, mais peu à peu la fatigue s’installe fort logiquement et Les Anges reviennent jusqu’à mener de deux points dans le money time. Le moment choisi par Hugo “Sueur” pour prendre ses responsabilités, lui qui avait déjà cartonné la veille. Faute sur un tir à deux points, les deux lancers sont marqués et en prolongation c’est encore le S qui rentrera le tir de la gagne, merci, au revoir.

Malheureusement, la fatigue accumulée s’ajoute en demi à un autre genre de concurrence. Les Serbes du Partizan font partie des favoris de ce Stop de Beauvais, et si le début de match des Toulousains est parfait, c’est cette fois-ci Stefan Milivojevic et ses potos qui font valoir leur expérience et le benéfice du 4 contre 3. Paul Djoko nous lâche un énorme début de match, Jules Rambaut domine dessous mais Torbica enchaine les gros tirs et assez logiquement, physiologiquement parlant, les trois héros du jour doivent s’incliner 21-17 contre un adversaire solide et surtout plus frais.

3×3 Toulouse nous aura offert le suspense et un énorme sens du sacrifice, merci les gars d’avoir défini une fois de plus le basket 3×3. Rendez-vous le week-end prochain pour le Stop 2, dernière répétition avant le début du World Tour. Mais avant tout messieurs, merci de vous re-po-ser.