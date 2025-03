Huit matchs ce soir, avec notamment un énorme choc dès 21h30. Envoyez le programme !

Le programme NBA du soir :

21h30 : Cavs – Clippers

0h : Knicks – Blazers

1h : Bucks – Hawks

1h : Wolves – Pistons

1h : Pelicans – Hornets

1h : Spurs – Warriors

1h30 : Sixers – Raptors

3h : Suns – Rockets

Le choc de la nuit : Cavs – Clippers

La meilleure équipe de l’Est, des Clippers au complet et qui ont une bonne gueule d’outsiders, l’horaire idéale pour un match de basket… n’en jetez plus, le scénario de cette soirée est parfait. Les Cavs veulent prendre encore un peu plus de confiance à l’approche des Playoffs, les Clippers courent après la sixième place de l’Ouest, y’a du génie et de la science un peu partout, bref il faudra être devant ce gros choc ce soir à 21h30 !

Mais aussi :

Les deux derniers quarts de finale de l’Elite Eight

Un excitant match entre les Knicks et les Blazers

Les Bucks qui tenteront de récupérer leur place dans le Top 4

Wolves – Pistons, plus tendu et équilibré que ça en a l’air

Pelicans – Hornets, on file 50 balles à celui qui nous en fait une dissertation en postgame

Le Pachulico entre les Spurs et les Warriors

Une course de tanks entre les Raptors et les Sixers

Un gros choc de l’Ouest pour finir la nuit

Les Français en lice :

Nicolas Batum à l’épreuve des Cavs

Pacôme Dadiet, Rayan Rupert et Sidy Cissoko devrait avoir le temps de papoter au Madison

Zaccharie Risacher va croiser un demi-dieu grec, qui va lui même croiser un demi-dieu formé à Tassin la demi-lune

Rudy Gobert devra s’occuper de Jalen Duren

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté tenteront de transformer les Pelicans en surimi

Guerschon Yabusele part à la chasse aux Dinos

L’injury report de la nuit, c’est juste là !